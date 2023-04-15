https://ria.ru/20230415/ralli-1865572918.html

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана"

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана" - РИА Новости, 15.04.2023

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана"

Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана" стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T18:52

2023-04-15T18:52

2023-04-15T18:52

астраханская область

авто

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана" стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Губернатор уточнил, что в ближайшие три дня около 60 экипажей из России и Белоруссии проедут по Наримановскому, Красноярскому, Енотаевскому и Харабалинскому районам. "Бахе "Золото Кагана" уже 12 лет. Она давно стала одной из самых популярных и зрелищных на планете. Я уверен, что в ближайшие три дня и гонщиков, и зрителей ждут яркое зрелище, море драйва и адреналина", - отметил Бабушкин. В рамках соревнования пройдут межрегиональные состязания по автомобильному и первый этап чемпионата России по мотоциклетному спорту. По данным регионального министерства спорта, соревнования проводятся в дисциплинах: ралли-рейд "Т2", ралли-рейд "Т3", ралли-рейд "Т4", ралли-рейд "абсолютный", ралли-рейд "N"; ралли-рейд "N2", ралли-рейд "R". Категории транспортных средств: легковые серийные, прототипы, грузовики.

https://ria.ru/20230315/astrakhan-1858066801.html

астрахань

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авто, астрахань, игорь бабушкин