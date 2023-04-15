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В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана" - РИА Новости, 15.04.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
18:52 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/ralli-1865572918.html
В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана"
В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана" - РИА Новости, 15.04.2023
В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана"
Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана" стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:52
2023-04-15T18:52
астраханская область
авто
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана" стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Губернатор уточнил, что в ближайшие три дня около 60 экипажей из России и Белоруссии проедут по Наримановскому, Красноярскому, Енотаевскому и Харабалинскому районам. "Бахе "Золото Кагана" уже 12 лет. Она давно стала одной из самых популярных и зрелищных на планете. Я уверен, что в ближайшие три дня и гонщиков, и зрителей ждут яркое зрелище, море драйва и адреналина", - отметил Бабушкин. В рамках соревнования пройдут межрегиональные состязания по автомобильному и первый этап чемпионата России по мотоциклетному спорту. По данным регионального министерства спорта, соревнования проводятся в дисциплинах: ралли-рейд "Т2", ралли-рейд "Т3", ралли-рейд "Т4", ралли-рейд "абсолютный", ралли-рейд "N"; ралли-рейд "N2", ралли-рейд "R". Категории транспортных средств: легковые серийные, прототипы, грузовики.
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авто, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Авто, Астрахань, Игорь Бабушкин
В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России "Золото Кагана"

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина экипажа команды "КАМАЗ-мастер"
Машина экипажа команды КАМАЗ-мастер - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Машина экипажа команды "КАМАЗ-мастер". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана" стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«
"Сегодня дали старт знаменитой бахе (разновидность короткого ралли -рад.) "Золото Кагана". Поприветствовал всех, кто решился бросить вызов нашим астраханским степям и барханам", - написал он в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что в ближайшие три дня около 60 экипажей из России и Белоруссии проедут по Наримановскому, Красноярскому, Енотаевскому и Харабалинскому районам.
"Бахе "Золото Кагана" уже 12 лет. Она давно стала одной из самых популярных и зрелищных на планете. Я уверен, что в ближайшие три дня и гонщиков, и зрителей ждут яркое зрелище, море драйва и адреналина", - отметил Бабушкин.
В рамках соревнования пройдут межрегиональные состязания по автомобильному и первый этап чемпионата России по мотоциклетному спорту.
По данным регионального министерства спорта, соревнования проводятся в дисциплинах: ралли-рейд "Т2", ралли-рейд "Т3", ралли-рейд "Т4", ралли-рейд "абсолютный", ралли-рейд "N"; ралли-рейд "N2", ралли-рейд "R". Категории транспортных средств: легковые серийные, прототипы, грузовики.
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