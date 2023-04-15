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В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза - РИА Новости, 15.04.2023
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09:55 15.04.2023 (обновлено: 15:42 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/preparat-1865508330.html
В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза
В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза - РИА Новости, 15.04.2023
В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза
Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:55
2023-04-15T15:42
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы. Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 миллиардов рублей в развитие производств. По его словам, эти предприятия работают в том числе в сфере фармацевтики и выпускают медицинское оборудование.
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москва, здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Здоровье - Общество
В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза

В Москве начнут выпускать первый российский препарат для терапии рассеянного склероза

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы.
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"Биотехнологическая компания запустит на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" производство первого российского оригинального препарата для терапии рассеянного склероза", — говорится в публикации со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 миллиардов рублей в развитие производств. По его словам, эти предприятия работают в том числе в сфере фармацевтики и выпускают медицинское оборудование.
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