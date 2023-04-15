https://ria.ru/20230415/preparat-1865508330.html

В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза

В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза - РИА Новости, 15.04.2023

В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза

Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:55

2023-04-15T09:55

2023-04-15T15:42

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы. Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 миллиардов рублей в развитие производств. По его словам, эти предприятия работают в том числе в сфере фармацевтики и выпускают медицинское оборудование.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, здоровье - общество