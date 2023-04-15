В России впервые начнут выпускать препарат для терапии рассеянного склероза
В Москве начнут выпускать первый российский препарат для терапии рассеянного склероза
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза начнут выпускать в Москве, сообщили на сайте мэра столицы.
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"Биотехнологическая компания запустит на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" производство первого российского оригинального препарата для терапии рассеянного склероза", — говорится в публикации со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новые компании ОЭЗ "Технополис Москва" вложат почти 50 миллиардов рублей в развитие производств. По его словам, эти предприятия работают в том числе в сфере фармацевтики и выпускают медицинское оборудование.