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В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад и транспортные линии - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/povrezhdeniya-1865509853.html
В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад и транспортные линии
В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад и транспортные линии - РИА Новости, 15.04.2023
В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад и транспортные линии
Детский сад в Донецке и контактная сеть общественного транспорта в Горловке были повреждены в ходе ночных обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:10
2023-04-15T10:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Детский сад в Донецке и контактная сеть общественного транспорта в Горловке были повреждены в ходе ночных обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 апреля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания МБДОУ "Детский сад № 324 города Донецка" по улице Архитекторов. Населенный пункт Горловка (Калининский район): зафиксированы повреждения контактной сети трамвайно-троллейбусного управления по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении. Согласно данным представительства, Петровский район Донецка подвергся обстрелу в 00.18, по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, Горловку же украинские войска обстреляли в 02.00, выпустив четыре снаряда того же калибра по Калининскому району города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230415/kontrnastuplenie-1865506772.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад и транспортные линии

ДНР: из-за обстрелов ВСУ повреждены детский сад в Донецке и транспортные линии в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Детский сад в Донецке и контактная сеть общественного транспорта в Горловке были повреждены в ходе ночных обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 апреля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания МБДОУ "Детский сад № 324 города Донецка" по улице Архитекторов. Населенный пункт Горловка (Калининский район): зафиксированы повреждения контактной сети трамвайно-троллейбусного управления по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении.
Согласно данным представительства, Петровский район Донецка подвергся обстрелу в 00.18, по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, Горловку же украинские войска обстреляли в 02.00, выпустив четыре снаряда того же калибра по Калининскому району города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ
Вчера, 09:33
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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