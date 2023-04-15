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ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2023
ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 315 украинских военных и наемников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:41
2023-04-15T14:41
2023-04-15T14:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Южная" группировка ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 315 украинских военных и наемников, сообщили в Минобороны России. В около сел Красное, Калиновка и Богдановка в ДНР оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения ВСУ. Помимо потерь в живой силе, за сутки ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех авто, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также боевой машины РСЗО "Град", уточнили в ведомстве.
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: "Южная" группировка уничтожила более 315 украинских военных и наемников