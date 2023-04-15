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ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2023

ВС России уничтожили более 315 украинских военных на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 315 украинских военных и наемников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:41

2023-04-15T14:41

2023-04-15T14:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Южная" группировка ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 315 украинских военных и наемников, сообщили в Минобороны России. В около сел Красное, Калиновка и Богдановка в ДНР оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения ВСУ. Помимо потерь в живой силе, за сутки ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех авто, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также боевой машины РСЗО "Град", уточнили в ведомстве.

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика