https://ria.ru/20230415/postradavshaya-1865588903.html

При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина

При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 15.04.2023

При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T22:20

2023-04-15T22:20

2023-04-15T22:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851411436_0:102:959:641_1920x0_80_0_0_41f5ca1d2872746f01082bfe37d8ba2a.jpg

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что бригада скорой помощи оказывает ей на месте необходимую помощь. Все аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в воскресенье начнутся восстановительные работы. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. 20 февраля под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.

https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины