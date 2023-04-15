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При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 15.04.2023
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:20
2023-04-15T22:20
2023-04-15T22:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что бригада скорой помощи оказывает ей на месте необходимую помощь. Все аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в воскресенье начнутся восстановительные работы. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. 20 февраля под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина получила контузию при украинском обстреле села в Белгородской области