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При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/postradavshaya-1865588903.html
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 15.04.2023
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:20
2023-04-15T22:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что бригада скорой помощи оказывает ей на месте необходимую помощь. Все аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в воскресенье начнутся восстановительные работы. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. 20 февраля под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина получила контузию при украинском обстреле села в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в Белгородской области
Последствия украинского обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Пожилая женщина ранена в результате украинского обстрела в Белгородской области, она получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая - бабушка 73 лет, у нее контузия", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что бригада скорой помощи оказывает ей на месте необходимую помощь. Все аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в воскресенье начнутся восстановительные работы.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. 20 февраля под артиллерийский обстрел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попала птицефабрика, женщина от полученных осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Днем ранее при обстреле того же села погибла 12-летняя девочка, снаряд разорвался за ее спиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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