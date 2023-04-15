https://ria.ru/20230415/pogoda-1865509219.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:04

2023-04-15T10:04

2023-04-15T10:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

пасха

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 8 - плюс 10 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла. Это примерно на 1-2 градуса ниже, чем должно быть по климату в середине апреля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, пасха