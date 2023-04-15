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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.04.2023
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10:04 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/pogoda-1865509219.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:04
2023-04-15T10:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
пасха
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 8 - плюс 10 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла. Это примерно на 1-2 градуса ниже, чем должно быть по климату в середине апреля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 758 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, пасха
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Пасха
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и не выше плюс десяти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на Якиманской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 8 - плюс 10 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла. Это примерно на 1-2 градуса ниже, чем должно быть по климату в середине апреля", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 758 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПасха
 
 
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