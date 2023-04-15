https://ria.ru/20230415/pogoda-1865509219.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:04
2023-04-15T10:04
2023-04-15T10:04
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московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура ниже нормы - не выше плюс 10 градусов - ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать юго-западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве - плюс 8 - плюс 10 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла. Это примерно на 1-2 градуса ниже, чем должно быть по климату в середине апреля", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, пасха
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Пасха
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и не выше плюс десяти