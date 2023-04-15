https://ria.ru/20230415/parizh-1865483281.html

На протестах в Париже задержали 112 человек

На протестах в Париже задержали 112 человек - РИА Новости, 15.04.2023

На протестах в Париже задержали 112 человек

На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:44

2023-04-15T00:44

2023-04-15T00:48

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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили "много актов насилия".В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для вытеснения протестующих с улиц города, после того как они, покинув площадь перед мэрией, устроили спонтанную хаотичную манифестацию.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Вчера Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html

https://ria.ru/20230414/reforma-1865471705.html

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в мире, париж, франция, элизабет борн