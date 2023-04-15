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На протестах в Париже задержали 112 человек
На протестах в Париже задержали 112 человек - РИА Новости, 15.04.2023
На протестах в Париже задержали 112 человек
На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:44
2023-04-15T00:44
2023-04-15T00:48
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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили "много актов насилия".В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для вытеснения протестующих с улиц города, после того как они, покинув площадь перед мэрией, устроили спонтанную хаотичную манифестацию.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Вчера Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
На протестах в Париже задержали 112 человек
BFMTV: на протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости.
На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV
со ссылкой на правоохранительные органы.
«
"Как сообщила префектура полиции, 112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером", — говорится в сообщении телеканала.
По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили "много актов насилия".
В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для вытеснения протестующих с улиц города, после того как они, покинув площадь перед мэрией, устроили спонтанную хаотичную манифестацию.
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для подавления протеста
В марте премьер-министр Франции
Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.
Вчера Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе