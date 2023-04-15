Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 15.04.2023 (обновлено: 22:35 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/pamyatnik-1865590692.html
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову - РИА Новости, 15.04.2023
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:34
2023-04-15T22:35
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей турчак
единая россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793451418_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5e5bde7e153750fd7fc5360b9a1898b6.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что памятник установлен у школы, которая теперь также носит его имя. "Роман Кутузов командовал первым армейским корпусом, который внес значительный вклад в освобождение Мариуполя. Корпус одним из первых заходил в город. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий русский солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русского мира на этой земле было смыслом всей жизни. Он погиб как солдат. Сегодня город восстанавливается и живет", - заявил Турчак. По словам Пушилина, освобождение исконно русских земель Донбасса явило народу настоящих героев современности – "достойных воинов, которые верой и правдой служат Родине, отдают свои жизни за Россию".
https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html
мариуполь
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793451418_136:0:1883:1310_1920x0_80_0_0_49755c7f5c60abb14d5199fc77605fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Единая Россия, Донбасс
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову

В Мариуполе Турчак и Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Роман Кутузов
Генерал-лейтенант Роман Кутузов - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Генерал-лейтенант Роман Кутузов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным открыл памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе. Герой России погиб, защищая Мариуполь, 5 июня 2022 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что памятник установлен у школы, которая теперь также носит его имя.
"Роман Кутузов командовал первым армейским корпусом, который внес значительный вклад в освобождение Мариуполя. Корпус одним из первых заходил в город. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий русский солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русского мира на этой земле было смыслом всей жизни. Он погиб как солдат. Сегодня город восстанавливается и живет", - заявил Турчак.
По словам Пушилина, освобождение исконно русских земель Донбасса явило народу настоящих героев современности – "достойных воинов, которые верой и правдой служат Родине, отдают свои жизни за Россию".
Денис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей ТурчакЕдиная РоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала