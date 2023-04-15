https://ria.ru/20230415/pamyatnik-1865590692.html

В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову

В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову - РИА Новости, 15.04.2023

В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T22:34

2023-04-15T22:34

2023-04-15T22:35

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей турчак

единая россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793451418_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5e5bde7e153750fd7fc5360b9a1898b6.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что памятник установлен у школы, которая теперь также носит его имя. "Роман Кутузов командовал первым армейским корпусом, который внес значительный вклад в освобождение Мариуполя. Корпус одним из первых заходил в город. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий русский солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русского мира на этой земле было смыслом всей жизни. Он погиб как солдат. Сегодня город восстанавливается и живет", - заявил Турчак. По словам Пушилина, освобождение исконно русских земель Донбасса явило народу настоящих героев современности – "достойных воинов, которые верой и правдой служат Родине, отдают свои жизни за Россию".

https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html

мариуполь

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия, донбасс