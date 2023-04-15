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В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову - РИА Новости, 15.04.2023
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:34
2023-04-15T22:34
2023-04-15T22:35
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что памятник установлен у школы, которая теперь также носит его имя. "Роман Кутузов командовал первым армейским корпусом, который внес значительный вклад в освобождение Мариуполя. Корпус одним из первых заходил в город. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий русский солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русского мира на этой земле было смыслом всей жизни. Он погиб как солдат. Сегодня город восстанавливается и живет", - заявил Турчак. По словам Пушилина, освобождение исконно русских земель Донбасса явило народу настоящих героев современности – "достойных воинов, которые верой и правдой служат Родине, отдают свои жизни за Россию".
https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Единая Россия, Донбасс
В Мариуполе открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову
В Мариуполе Турчак и Пушилин открыли памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову