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Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта - РИА Новости, 15.04.2023
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19:27 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865576342.html
Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта
Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта - РИА Новости, 15.04.2023
Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта
Курские власти подтвердили факт отравления 15-летней воспитанницы учреждения "Охочевский социальный приют", но не нашли подтверждения взаимосвязи интоксикации и РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:27
2023-04-15T19:27
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Курские власти подтвердили факт отравления 15-летней воспитанницы учреждения "Охочевский социальный приют", но не нашли подтверждения взаимосвязи интоксикации и употребления вейпа. Руководство региона отмечает, что плохое самочувствие у подростка вызвано возрастным недомоганием, слабостью, скачками артериального давления – с предварительным диагнозом "ВСД по смешанному типу". В субботу днём в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом, у одного ребёнка нашли жидкость для вейпа, а других замечали "парящими" на улице. Прокуратура Курской области начала проверку на основании этой информации.
https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта

Курские власти опровергли информацию об отравлении воспитанников приюта из-за вейпов

© Depositphotos.com / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Курск. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Курские власти подтвердили факт отравления 15-летней воспитанницы учреждения "Охочевский социальный приют", но не нашли подтверждения взаимосвязи интоксикации и употребления вейпа.
«
"Действительно, 15-летняя девочка обратилась в медблок с жалобами на плохое самочувствие. Такое состояние у ребенка наблюдалось в течение всего периода проживания воспитанницы в учреждении… В ходе проверки правоохранительными органами фактов, подтверждающих информацию о возможном отравлении детей жидкостью для вейпов, не выявлено", — сообщается в телеграм-канале правительства Курской области.
Руководство региона отмечает, что плохое самочувствие у подростка вызвано возрастным недомоганием, слабостью, скачками артериального давления – с предварительным диагнозом "ВСД по смешанному типу".
В субботу днём в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом, у одного ребёнка нашли жидкость для вейпа, а других замечали "парящими" на улице. Прокуратура Курской области начала проверку на основании этой информации.
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