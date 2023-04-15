https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865576342.html

Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта

Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта - РИА Новости, 15.04.2023

Курские власти уточнили информацию об отравлении воспитанников приюта

Курские власти подтвердили факт отравления 15-летней воспитанницы учреждения "Охочевский социальный приют", но не нашли подтверждения взаимосвязи интоксикации и РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:27

2023-04-15T19:27

2023-04-15T19:27

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Курские власти подтвердили факт отравления 15-летней воспитанницы учреждения "Охочевский социальный приют", но не нашли подтверждения взаимосвязи интоксикации и употребления вейпа. Руководство региона отмечает, что плохое самочувствие у подростка вызвано возрастным недомоганием, слабостью, скачками артериального давления – с предварительным диагнозом "ВСД по смешанному типу". В субботу днём в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом, у одного ребёнка нашли жидкость для вейпа, а других замечали "парящими" на улице. Прокуратура Курской области начала проверку на основании этой информации.

https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html

курская область

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2023

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происшествия, курская область