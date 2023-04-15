https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html

В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов

В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов - РИА Новости, 15.04.2023

В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов

Прокуратура проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:28

2023-04-15T16:28

2023-04-15T16:28

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном ведомстве. Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта для социально-неблагополучных детей стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом у одного ребенка нашли жидкость для вейпа, других замечали "парящими" на улице. В ведомстве отметили, что проверяющие дадут оценку мерам, которые предпринимают органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230412/veypy-1864715931.html

курская область

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2023

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происшествия, курская область