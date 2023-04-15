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В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов
В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов - РИА Новости, 15.04.2023
В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов
Прокуратура проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:28
2023-04-15T16:28
2023-04-15T16:28
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном ведомстве. Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта для социально-неблагополучных детей стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом у одного ребенка нашли жидкость для вейпа, других замечали "парящими" на улице. В ведомстве отметили, что проверяющие дадут оценку мерам, которые предпринимают органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов
В Курской области воспитанники детского социального приюта отравились жидкостью для вейпов
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что воспитанники Охочевского приюта для социально-неблагополучных детей стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и проблемы с давлением. Сотрудники учреждения отмечают, что дети стали слишком возбуждены и агрессивны. При этом у одного ребенка нашли жидкость для вейпа, других замечали "парящими" на улице.
«
"Прокуратура Курской области организовала проверку по публикации в сети Интернет об обращении воспитанников социального приюта за медицинской помощью в связи с употреблением вейпа", - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Курской области.
В ведомстве отметили, что проверяющие дадут оценку мерам, которые предпринимают органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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