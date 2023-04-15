https://ria.ru/20230415/oruzhie-1865484342.html

В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие - РИА Новости, 15.04.2023

В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:00

2023-04-15T01:00

2023-04-15T01:05

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом, заявила в пятницу пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки. Текст документа разработал Марки и его коллега-демократ от штата Калифорния Тед Лью. По их мнению, президенту США необходимо ограничить возможность задействовать ядерный удар без предварительного согласования с конгрессом. "Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", - заявил по этому поводу Марки. По мнению авторов законопроекта, конгрессу необходимо законодательно обеспечить "значимые сдержки и противовесы" единоличному права главы государства санкционировать применение ядерного оружия. Впервые Марки и Лью внесли на рассмотрение в конгресс схожий законопроект еще в 2016 году, однако тогда он потерпел неудачу.

https://ria.ru/20230415/tramp-1865483798.html

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в мире, сша, калифорния