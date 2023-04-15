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В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие - РИА Новости, 15.04.2023
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01:00 15.04.2023 (обновлено: 01:05 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/oruzhie-1865484342.html
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие - РИА Новости, 15.04.2023
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:00
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в мире
сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом, заявила в пятницу пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки. Текст документа разработал Марки и его коллега-демократ от штата Калифорния Тед Лью. По их мнению, президенту США необходимо ограничить возможность задействовать ядерный удар без предварительного согласования с конгрессом. "Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", - заявил по этому поводу Марки. По мнению авторов законопроекта, конгрессу необходимо законодательно обеспечить "значимые сдержки и противовесы" единоличному права главы государства санкционировать применение ядерного оружия. Впервые Марки и Лью внесли на рассмотрение в конгресс схожий законопроект еще в 2016 году, однако тогда он потерпел неудачу.
https://ria.ru/20230415/tramp-1865483798.html
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в мире, сша, калифорния
В мире, США, Калифорния
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

Конгрессмены США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом, заявила в пятницу пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки.
Текст документа разработал Марки и его коллега-демократ от штата Калифорния Тед Лью. По их мнению, президенту США необходимо ограничить возможность задействовать ядерный удар без предварительного согласования с конгрессом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Трамп предупредил о небывалой опасности для США
00:54
"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", - заявил по этому поводу Марки. По мнению авторов законопроекта, конгрессу необходимо законодательно обеспечить "значимые сдержки и противовесы" единоличному права главы государства санкционировать применение ядерного оружия.
Впервые Марки и Лью внесли на рассмотрение в конгресс схожий законопроект еще в 2016 году, однако тогда он потерпел неудачу.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 11:21
 
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