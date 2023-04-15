Рейтинг@Mail.ru
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/opolzni-1865487556.html
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней - РИА Новости, 15.04.2023
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней
Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T02:50
2023-04-15T02:50
северо-кавказский федеральный округ
мурманская область
северный кавказ
внии гочс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что опасная степень схода лавин продолжает сохраняться в Мурманской области, а также в горах Северного Кавказа, Бурятии и Красноярского края.
https://ria.ru/20230414/podtopleniya-1865203614.html
северо-кавказский федеральный округ
мурманская область
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9da7cb9d8e50ddbe1e0a3967448d344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-кавказский федеральный округ, мурманская область, северный кавказ, внии гочс, происшествия
Северо-Кавказский Федеральный округ, Мурманская область, Северный Кавказ, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней

ВНИИ ГОЧС: в горах ЮФО и СКФО прогнозируется риск схода селевых потоков и оползней

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанк"Роза Хутор" в Сочи
Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
"Роза Хутор" в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Затор - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда
Вчера, 02:53
Ученые института отмечают, что опасная степень схода лавин продолжает сохраняться в Мурманской области, а также в горах Северного Кавказа, Бурятии и Красноярского края.
 
Северо-Кавказский Федеральный округМурманская областьСеверный КавказВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала