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В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней - РИА Новости, 15.04.2023
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней
Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T02:50
2023-04-15T02:50
2023-04-15T02:50
северо-кавказский федеральный округ
мурманская область
северный кавказ
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что опасная степень схода лавин продолжает сохраняться в Мурманской области, а также в горах Северного Кавказа, Бурятии и Красноярского края.
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северо-кавказский федеральный округ
мурманская область
северный кавказ
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северо-кавказский федеральный округ, мурманская область, северный кавказ, внии гочс, происшествия
Северо-Кавказский Федеральный округ, Мурманская область, Северный Кавказ, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней
ВНИИ ГОЧС: в горах ЮФО и СКФО прогнозируется риск схода селевых потоков и оползней