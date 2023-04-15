https://ria.ru/20230415/opolzni-1865487556.html

В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней

В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней - РИА Новости, 15.04.2023

В горах ЮФО и СКФО прогнозируют риск схода селевых потоков и оползней

Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T02:50

2023-04-15T02:50

2023-04-15T02:50

северо-кавказский федеральный округ

мурманская область

северный кавказ

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что опасная степень схода лавин продолжает сохраняться в Мурманской области, а также в горах Северного Кавказа, Бурятии и Красноярского края.

https://ria.ru/20230414/podtopleniya-1865203614.html

северо-кавказский федеральный округ

мурманская область

северный кавказ

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северо-кавказский федеральный округ, мурманская область, северный кавказ, внии гочс, происшествия