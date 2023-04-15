Рейтинг@Mail.ru
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 15.04.2023 (обновлено: 18:35 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/obstrel-1865569553.html
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом - РИА Новости, 15.04.2023
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом
Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:28
2023-04-15T18:35
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865570469_0:441:960:981_1920x0_80_0_0_b23a08369e41281d1365db552262a6de.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что сейчас пожарные борются с огнем, также он пообещал, помочь владельцам сгоревшего дома. В субботу утром губернатор сообщал об обстреле двух приграничных посёлков Курской области - Теткино и Попово-Лежачи, в результате которых населённые пункты были частично обесточены. Глушковский район, на территории которого находятся данные поселки, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html
курская область
украина
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865570469_0:351:960:1071_1920x0_80_0_0_11544ec6951947c2290fe4983bcb43ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом

В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела ВСУ сгорели дом и сарай

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела в поселке Теткино Курской области
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что сейчас пожарные борются с огнем, также он пообещал, помочь владельцам сгоревшего дома.
В субботу утром губернатор сообщал об обстреле двух приграничных посёлков Курской области - Теткино и Попово-Лежачи, в результате которых населённые пункты были частично обесточены.
Глушковский район, на территории которого находятся данные поселки, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Четыре мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой из РСЗО
14 апреля, 21:30
 
ПроисшествияКурская областьУкраинаГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала