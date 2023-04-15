https://ria.ru/20230415/obstrel-1865569553.html
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом - РИА Новости, 15.04.2023
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом
Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:28
2023-04-15T18:28
2023-04-15T18:35
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что сейчас пожарные борются с огнем, также он пообещал, помочь владельцам сгоревшего дома. В субботу утром губернатор сообщал об обстреле двух приграничных посёлков Курской области - Теткино и Попово-Лежачи, в результате которых населённые пункты были частично обесточены. Глушковский район, на территории которого находятся данные поселки, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела сгорел дом
В поселке Теткино в Курской области из-за обстрела ВСУ сгорели дом и сарай
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости.
Дом и сарай сгорели в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, улица Ленина осталась без электричества, сообщил
губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате очередного обстрела ВСУ
в поселке Теткино Глушковского района
загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена", — сообщил Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что сейчас пожарные борются с огнем, также он пообещал, помочь владельцам сгоревшего дома.
В субботу утром губернатор сообщал об обстреле двух приграничных посёлков Курской области - Теткино и Попово-Лежачи, в результате которых населённые пункты были частично обесточены.
Глушковский район, на территории которого находятся данные поселки, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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