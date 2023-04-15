https://ria.ru/20230415/obraschenie-1865562861.html

Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией

Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией - РИА Новости, 15.04.2023

Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:31

2023-04-15T17:31

2023-04-15T17:31

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

пасха

храм христа спасителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795914308_0:31:3056:1751_1920x0_80_0_0_41ecfb0ef7b2683138ad6136e56e4fe5.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. На телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция Патриаршего богослужения.

https://ria.ru/20230415/paskha-1865521313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, пасха, храм христа спасителя