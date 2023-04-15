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Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией - РИА Новости, 15.04.2023
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:31
2023-04-15T17:31
2023-04-15T17:31
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
пасха
храм христа спасителя
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. На телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция Патриаршего богослужения.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, пасха, храм христа спасителя
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Пасха, Храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
Патриарх Кирилл выступит с обращением перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя