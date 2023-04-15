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Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
17:31 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/obraschenie-1865562861.html
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией - РИА Новости, 15.04.2023
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:31
2023-04-15T17:31
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
пасха
храм христа спасителя
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. На телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция Патриаршего богослужения.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, пасха, храм христа спасителя
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Пасха, Храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией

Патриарх Кирилл выступит с обращением перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя выступит с телеобращением в прямом эфире.
«
"В светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля 2023 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником светлого Христова Воскресения", - сообщила патриаршая пресс-служба.
В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. На телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция Патриаршего богослужения.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПасхаХрам Христа Спасителя
 
 
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