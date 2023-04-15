https://ria.ru/20230415/nazarov-1865487327.html

Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России

Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.04.2023

Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России

Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T02:11

2023-04-15T02:11

2023-04-15T02:11

культура

происшествия

дмитрий назаров (актер)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд столицы в начале апреля оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей, это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП. Как стало известно в ходе заседания, протокол на актера был составлен из-за опубликованного на YouTube видеоролика, "в материалах которого присутствуют действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".

https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html

https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html

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происшествия, дмитрий назаров (актер), вооруженные силы рф, россия, москва, youtube