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Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.04.2023
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Культура
 
02:11 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/nazarov-1865487327.html
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.04.2023
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T02:11
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культура
происшествия
дмитрий назаров (актер)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд столицы в начале апреля оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей, это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП. Как стало известно в ходе заседания, протокол на актера был составлен из-за опубликованного на YouTube видеоролика, "в материалах которого присутствуют действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html
https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html
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происшествия, дмитрий назаров (актер), вооруженные силы рф, россия, москва, youtube
Культура, Происшествия, Дмитрий Назаров (актер), Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, YouTube
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России

Защита обжаловала назначенный судом штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии
12 апреля, 15:55
Тверской суд столицы в начале апреля оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей, это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП.
Как стало известно в ходе заседания, протокол на актера был составлен из-за опубликованного на YouTube видеоролика, "в материалах которого присутствуют действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".
Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
Государственная дума - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
6 апреля, 07:19
 
КультураПроисшествияДмитрий Назаров (актер)Вооруженные силы РФРоссияМоскваYouTube
 
 
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