https://ria.ru/20230415/nazarov-1865487327.html
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.04.2023
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T02:11
2023-04-15T02:11
2023-04-15T02:11
культура
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дмитрий назаров (актер)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд столицы в начале апреля оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей, это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП. Как стало известно в ходе заседания, протокол на актера был составлен из-за опубликованного на YouTube видеоролика, "в материалах которого присутствуют действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html
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происшествия, дмитрий назаров (актер), вооруженные силы рф, россия, москва, youtube
Культура, Происшествия, Дмитрий Назаров (актер), Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, YouTube
Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
Защита обжаловала назначенный судом штраф актеру Назарову за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей актеру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
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Тверской суд столицы в начале апреля оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей, это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП.
Как стало известно в ходе заседания, протокол на актера был составлен из-за опубликованного на YouTube видеоролика, "в материалах которого присутствуют действия, направленные на дискредитацию ВС РФ
".
Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
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