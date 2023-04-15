https://ria.ru/20230415/nagrada-1865558825.html

Пушилин наградил министра здравоохранения России

Пушилин наградил министра здравоохранения России - РИА Новости, 15.04.2023

Пушилин наградил министра здравоохранения России

Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:01

2023-04-15T17:01

2023-04-15T17:10

россия

донецкая народная республика

михаил мурашко

денис пушилин

общество

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. "Особая честь для меня вручить знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко", - написал Пушилин в свое телеграм-канале. Врио главы ДНР сообщил, что в субботу проходила церемония вручения ведомственных наград министерства здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, михаил мурашко, денис пушилин, общество