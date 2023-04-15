https://ria.ru/20230415/nagrada-1865558825.html
Пушилин наградил министра здравоохранения России
Пушилин наградил министра здравоохранения России - РИА Новости, 15.04.2023
Пушилин наградил министра здравоохранения России
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:01
2023-04-15T17:01
2023-04-15T17:10
россия
донецкая народная республика
михаил мурашко
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. "Особая честь для меня вручить знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко", - написал Пушилин в свое телеграм-канале. Врио главы ДНР сообщил, что в субботу проходила церемония вручения ведомственных наград министерства здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, михаил мурашко, денис пушилин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Мурашко, Денис Пушилин, Общество
Пушилин наградил министра здравоохранения России
Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед ДНР" министру здравоохранения Мурашко
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
"Особая честь для меня вручить знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко", - написал Пушилин в свое телеграм-канале.
Врио главы ДНР сообщил, что в субботу проходила церемония вручения ведомственных наград министерства здравоохранения РФ.
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР