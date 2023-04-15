https://ria.ru/20230415/moskva-1865513135.html

В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем

В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем - РИА Новости, 15.04.2023

В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:52

2023-04-15T10:52

2023-04-15T11:28

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах промывка будет выполнена вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что промывка дорог шампунем - специальным концентрированным моющим средством - проводится весной и осенью. Это помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обильная промывка водой всех объектов. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, в них будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.

https://ria.ru/20230411/ventshakhty-1864535508.html

https://ria.ru/20230408/promyvka-1863962451.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы