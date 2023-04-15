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В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем - РИА Новости, 15.04.2023
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10:52 15.04.2023 (обновлено: 11:28 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/moskva-1865513135.html
В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем
В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем - РИА Новости, 15.04.2023
В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:52
2023-04-15T11:28
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах промывка будет выполнена вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что промывка дорог шампунем - специальным концентрированным моющим средством - проводится весной и осенью. Это помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обильная промывка водой всех объектов. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, в них будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.
https://ria.ru/20230411/ventshakhty-1864535508.html
https://ria.ru/20230408/promyvka-1863962451.html
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве дороги и тротуары вновь промоют специальным шампунем

Дороги и тротуары в Москве в субботу вновь промоют специальным шампунем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ "Автомобильные дороги" проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону
Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ "Автомобильные дороги" проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 15 апреля, вторую в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах промывка будет выполнена вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что промывка дорог шампунем - специальным концентрированным моющим средством - проводится весной и осенью. Это помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обильная промывка водой всех объектов. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, в них будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.
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