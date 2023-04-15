https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518465.html

Гагаузский политик призвал Молдавию прекратить подобострастничать перед ЕС

Гагаузский политик призвал Молдавию прекратить подобострастничать перед ЕС - РИА Новости, 15.04.2023

Гагаузский политик призвал Молдавию прекратить подобострастничать перед ЕС

Власти Молдавии не должны проявлять низкопоклонство перед Западом, выстраивая внутреннюю и внешнюю политику страны, уверен кандидат в главы автономии, лидер... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:28

2023-04-15T11:28

2023-04-15T11:28

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Власти Молдавии не должны проявлять низкопоклонство перед Западом, выстраивая внутреннюю и внешнюю политику страны, уверен кандидат в главы автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Выборы главы (башкана) Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность башкана: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. "Представители ЕС, которые посещают Молдову, должны научиться договариваться с нами на равных, без выставления каких-либо однобоких условий. Но для этого нужно, чтобы центральные власти республики перестали вести себя подобострастно по отношению к "большому брату", который никогда нам братом не был. Молдову более тридцати лет – из-за чего в 1990 годы и возник конфликт в Приднестровье, и была ситуация на грани в Гагаузии – пытаются втащить в антироссийский лагерь. Если бы для этого нужно было обещать, условно говоря, жизнь на Марсе, то и это нам бы обещали!" - сказал Петров в интервью РИА Новости. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, согласно которым против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

https://ria.ru/20230415/gagauziya-1865510221.html

молдавия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз