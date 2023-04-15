https://ria.ru/20230415/metro-1865586621.html
На восточном участке синей линии московского метро восстановили движение
На восточном участке синей линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 15.04.2023
На восточном участке синей линии московского метро восстановили движение
Движение восстановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы, ранее там не было движения поездов из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:43
2023-04-15T21:43
2023-04-15T21:43
москва
метро
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Движение восстановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы, ранее там не было движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии не было движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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москва, метро, происшествия
Москва, Метро, Происшествия
На восточном участке синей линии московского метро восстановили движение
На восточном участке синей линии московского метро восстановили движение поездов