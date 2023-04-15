https://ria.ru/20230415/metro-1865585867.html
На восточном участке синей линии московского метро остановили движение
На восточном участке синей линии московского метро остановили движение - РИА Новости, 15.04.2023
На восточном участке синей линии московского метро остановили движение
На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:32
2023-04-15T21:32
2023-04-15T21:32
москва
метро
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что движение отсутствует из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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москва, метро, происшествия
Москва, Метро, Происшествия
На восточном участке синей линии московского метро остановили движение
В Москве на восточном участке синей линии метро остановили движение из-за человека на пути