https://ria.ru/20230415/metro-1865585867.html

На восточном участке синей линии московского метро остановили движение

На восточном участке синей линии московского метро остановили движение - РИА Новости, 15.04.2023

На восточном участке синей линии московского метро остановили движение

На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T21:32

2023-04-15T21:32

2023-04-15T21:32

москва

метро

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что движение отсутствует из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

москва

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2023

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москва, метро, происшествия