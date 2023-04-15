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Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023
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17:22 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/mercedes-1865561939.html
Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии
Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023
Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии
Концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии, одна из возможных причин разрыва отношений связана с реэкспортом автозапчастей в РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:22
2023-04-15T17:22
авто
россия
молдавия
украина
владимир путин
майя санду
евросоюз
mercedes
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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии, одна из возможных причин разрыва отношений связана с реэкспортом автозапчастей в Россию, сообщают кишиневские СМИ. Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. "У немецкого концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя. То есть с фирмой Grand Premium разорваны отношения. В самой компании заявили, что анализируется ситуация и рассматривается вопрос о том, как сохранить сервисное обслуживание на молдавском рынке. Grand Premium была единственным официальным дистрибьютером Mercedes-Benz в Молдавии с 2007 года. По нашей информации, решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза", - отмечает телеканал PRO TV. Кишиневский новостной портал omg.md, сообщает, что у молдавской компании есть свои автосалоны в столице Молдавии и городе Бельцы, а также сервисный центр, она также выполняла функции регионального представителя, а отзыв лицензии связан с поставками в Россию. "Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной спецоперации на Украине", - пишет издание. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к санкциям Запада в отношении России, однако в марте, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она подчеркнула, что власти республики выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС. В то же время глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью местным СМИ заявил, что в Евросоюзе действует 38 санкционных режимов, Молдавия поддерживает 21 из них, но не присоединилась на данный момент к 10 правовым видам санкций.
https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html
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авто, россия, молдавия, украина, владимир путин, майя санду, евросоюз, mercedes
Авто, Россия, Молдавия, Украина, Владимир Путин, Майя Санду, Евросоюз, Mercedes
Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии

Mercedes разорвал отношения с официальным дистрибьютером в Молдавии из-за реэкспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в автосалоне
Автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Концерн Mercedes-Benz отозвал лицензию у официального дистрибьютера в Молдавии, одна из возможных причин разрыва отношений связана с реэкспортом автозапчастей в Россию, сообщают кишиневские СМИ.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
"У немецкого концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя. То есть с фирмой Grand Premium разорваны отношения. В самой компании заявили, что анализируется ситуация и рассматривается вопрос о том, как сохранить сервисное обслуживание на молдавском рынке. Grand Premium была единственным официальным дистрибьютером Mercedes-Benz в Молдавии с 2007 года. По нашей информации, решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза", - отмечает телеканал PRO TV.
Кишиневский новостной портал omg.md, сообщает, что у молдавской компании есть свои автосалоны в столице Молдавии и городе Бельцы, а также сервисный центр, она также выполняла функции регионального представителя, а отзыв лицензии связан с поставками в Россию.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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"Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной спецоперации на Украине", - пишет издание.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к санкциям Запада в отношении России, однако в марте, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она подчеркнула, что власти республики выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС. В то же время глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью местным СМИ заявил, что в Евросоюзе действует 38 санкционных режимов, Молдавия поддерживает 21 из них, но не присоединилась на данный момент к 10 правовым видам санкций.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин
23 марта, 19:41
 
АвтоРоссияМолдавияУкраинаВладимир ПутинМайя СандуЕвросоюзMercedes
 
 
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