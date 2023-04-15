https://ria.ru/20230415/mavrikiy-1865509453.html

Москва поддерживает Порт-Луи в споре по Чагосу, заявил посол Маврикия

Москва поддерживает Порт-Луи в споре по Чагосу, заявил посол Маврикия - РИА Новости, 15.04.2023

Москва поддерживает Порт-Луи в споре по Чагосу, заявил посол Маврикия

Маврикий получает от России поддержку в вопросе возвращения архипелага Чагос, Порт-Луи нацелен на возвращение территорий у Великробритании, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:05

2023-04-15T10:05

2023-04-15T10:05

политика

маврикий

россия

джанке хесвар

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Маврикий получает от России поддержку в вопросе возвращения архипелага Чагос, Порт-Луи нацелен на возвращение территорий у Великробритании, заявил РИА Новости посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке. "Я думаю, мы, в том числе наше правительство, все еще работаем над этим вопросом (ситуация с архипелагом Чагос - ред.). Мы получаем поддержку от многих стран, в том числе от России.... Нам нужна поддержка для возвращения островов Чагос, это долгий процесс, и мы, маврикийцы, наше государство нацелены на то, чтобы вернуть их назад", - сказал Джанке на полях международного IT-форума "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Посол отметил, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений России и Маврикия и двусторонние отношения развиваются хорошо. Архипелаг Чагос - один из семи атоллов в Индийском океане, его государственная принадлежность является предметом споров между Великобританией, контролирующей территорию, и Маврикием.

https://ria.ru/20230408/mir-1863931874.html

маврикий

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, маврикий, россия, джанке хесвар