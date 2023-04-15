https://ria.ru/20230415/kultura-1864987949.html

Международный день культуры

Международный день культуры - РИА Новости, 15.04.2023

Международный день культуры

15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:12

2023-04-15T01:12

2023-04-15T01:12

справки

международный день культуры

россия

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864995088_0:34:2971:1705_1920x0_80_0_0_5a1aaf9f5987c4527d425ebf92c26664.jpg

15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием в этот день в 1935 году в Вашингтоне (США) договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.В 1998 году с инициативой отмечать день подписания пакта как Международный день культуры выступила общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов. С 1995 года день культуры проводится во многих городах России при поддержке органов образования и культуры. В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира – символом Пакта Рериха, представляющим собой белый флаг с тремя красными кругами, вписанными в красную окружность, означающими единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности, а также единство науки, искусства и религии в круге культуры.Международный день культуры отмечается как общественная инициатива во многих городах стран Европы, Америки и Азии.Идея о необходимости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников культуры впервые возникла у знаменитого русского художника и философа Николая Рериха (1874-1947) в годы русско-японской войны (1904-1905). В 1929 году Рерих обратился к правительствам и народам с проработанным проектом международного договора, который утверждал преимущество сохранения культурного наследия перед военной необходимостью. Его поддержали многие известные деятели культуры и науки тех времен: Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и другие. Проект Пакта Рериха одобрили Комитет по делам музеев при Лиге наций и Панамериканский союз, для распространения идей Пакта были созданы комитеты в Бельгии, Франции, США и Индии.В сентябре 1931 года в городе Брюгге (Бельгия) состоялась первая международная конференция, посвященная Пакту Рериха, был принят план действий по распространению идей Пакта и был создан Международный союз Пакта Рериха. 17 ноября 1931 года Рерихом была провозглашена Всемирная Лига Культуры. В качестве отличительного знака на памятниках культуры Рерих предложил Знамя Мира. В 1932 году в Брюгге прошла вторая международная конференция Пакта Рериха при участии 22 стран, которая постановила основать Фонд Знамени Мира для всемирного содействия проведению в жизнь идей Пакта Рериха.Третья конференция, состоявшаяся в 1933 году в Вашингтоне, была поддержана 35 странами. Она рекомендовала правительствам всех стран подписать Пакт Рериха.15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом доме представителями 21 государства американского континента был подписан договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". В пакт были внесены общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости. Документ стал первым международно-правовым актом, специально посвященным охране культурных ценностей, единственным соглашением в этой сфере, принятым частью мирового сообщества до Второй мировой войны (1939-1945).Историческое значение Пакта состоит в том, что он стал основополагающим элементом юридическо-организационной системы международной охраны культурного наследия, которая сформировалась после Второй мировой войны. Он был использован в качестве основы для документов международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже (Франция) 16 ноября 1972 года. Впоследствии идеи пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах.8-11 октября 2015 года в Москве в Музее имени Н.К. Рериха под патронатом ЮНЕСКО состоялась международная научно-общественная конференция "80 лет Пакту Рериха", целью которой было привлечение внимания к актуальным в наши дни идеям Пакта Рериха о необходимости срочного объединения усилий стран и народов для защиты сокровищ культурного наследия. В конференции приняли участие 422 представителя из 19 стран.8 октября 2020 года в Риге (Латвия) прошел юбилейный вечер, посвященный 85-й годовщине Пакта Рериха. Он был организован латвийским отделением Международного Центра Рерихов (ЛО МЦР) и Ассоциацией национальных культурных обществ Латвии имени Иты Козакевич (АНКОЛ).Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире было решено провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры. Подводя его итоги на заседании Госсовета и президентского совета по культуре в декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укреплять культурное влияние России в мире и не "замыкаться в себе", уходить от идеологизации истории и культуры, от излишней латинизации русского языка. Также в 2014 году президент РФ подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики", где культура понимается всеобъемлюще, а упор делается на просвещение и создание доступных культурных благ на всей территории страны. Приняв этот документ, государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов и признало ее гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. В январе 2023 года президент РФ подписал указ "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики". В частности, в документе перечислены опасные проявления гуманитарного кризиса для будущего страны. В их числе – разрушение традиционных ценностей, ослабление единства многонационального народа РФ, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и нетерпимости, деформация исторической памяти и пр. Международному дню культуры ежегодно посвящаются различные мероприятия – выставки, круглые столы, конференции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день культуры, россия, юнеско