Освященные куличи доставят на фронт спецоперации
Освященные патриархом Кириллом куличи доставят на фронт спецоперации
Производство куличей. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в патриаршей пресс-службе в субботу.
"Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции президентского полка службы коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве.
Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад.
Утром в Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы.
Также в Великую субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.