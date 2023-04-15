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Освященные куличи доставят на фронт спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
16:18 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kulichi-1865553454.html
Освященные куличи доставят на фронт спецоперации
Освященные куличи доставят на фронт спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023
Освященные куличи доставят на фронт спецоперации
Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:18
2023-04-15T16:18
религия
украина
москва
иисус христос
русская православная церковь
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в патриаршей пресс-службе в субботу. "Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции президентского полка службы коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад. Утром в Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы. Также в Великую субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
https://ria.ru/20230415/paskha-1865482281.html
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украина, москва, иисус христос, русская православная церковь, луганская народная республика
Религия, Украина, Москва, Иисус Христос, Русская православная церковь, Луганская Народная Республика
Освященные куличи доставят на фронт спецоперации

Освященные патриархом Кириллом куличи доставят на фронт спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПроизводство куличей
Производство куличей - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Производство куличей. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в патриаршей пресс-службе в субботу.
"Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции президентского полка службы коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве.
Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад.
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Утром в Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы.
Также в Великую субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
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РелигияУкраинаМоскваИисус ХристосРусская православная церковьЛуганская Народная Республика
 
 
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