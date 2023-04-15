https://ria.ru/20230415/kulichi-1865553454.html

Освященные куличи доставят на фронт спецоперации

Освященные куличи доставят на фронт спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023

Освященные куличи доставят на фронт спецоперации

Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:18

2023-04-15T16:18

2023-04-15T16:18

религия

украина

москва

иисус христос

русская православная церковь

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят на позиции принимающим участие в спецоперации на Украине бойцам, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в патриаршей пресс-службе в субботу. "Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции президентского полка службы коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца после литургии Великой субботы у храма Христа Спасителя в Москве. Великая суббота – последний день перед Пасхой, которую Русская православная церковь отмечает в 2023 году 16 апреля. И если накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад. Утром в Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Посередине храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя. Она пребывает в храме с середины пятницы. Также в Великую субботу христиане во всем мире ждут схождения благодатного огня - это чудо происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

https://ria.ru/20230415/paskha-1865482281.html

https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, москва, иисус христос, русская православная церковь, луганская народная республика