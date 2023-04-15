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Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 15.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:21 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kulichi-1865517460.html
Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей
Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 15.04.2023
Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей
Крупнейшие московские производители кондитерско-булочных изделий приготовили к празднику Пасхи около 1,9 миллиона куличей, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:21
2023-04-15T11:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
пасха
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Крупнейшие московские производители кондитерско-булочных изделий приготовили к празднику Пасхи около 1,9 миллиона куличей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Ежегодно хлебобулочные заводы города заранее начинают подготовку к масштабному производству пасхальных куличей. В этом году два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей и пасхальных кексов к празднику – более 679 тонн продукции", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Например, хлебобулочный комбинат "Черемушки" выпустил в этом году 913 тысяч пасхальных изделий одиннадцати различных видов, а булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" произвел свыше 937 тысяч куличей. В свою очередь, шоколадная фабрика French Kiss, помимо куличей, изготовила для праздника 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий, среди которых шоколадные яйца.Овчинский уточнил, что хлеб и хлебобулочные изделия в Москве в настоящее время производят 70 предприятий, на которых работают более 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20230412/paskha-1864661667.html
https://ria.ru/20220421/kulich-1784625050.html
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москва, владислав овчинский, пасха
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Пасха

Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей

© Фото : пресс-служба ДИППИзготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Изготовление пасхальных куличей в Москве
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Крупнейшие московские производители кондитерско-булочных изделий приготовили к празднику Пасхи около 1,9 миллиона куличей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Ежегодно хлебобулочные заводы города заранее начинают подготовку к масштабному производству пасхальных куличей. В этом году два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей и пасхальных кексов к празднику – более 679 тонн продукции", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППИзготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
© Фото : пресс-служба ДИППИзготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Изготовление пасхальных куличей в Москве
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Изготовление пасхальных куличей в Москве
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Например, хлебобулочный комбинат "Черемушки" выпустил в этом году 913 тысяч пасхальных изделий одиннадцати различных видов, а булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" произвел свыше 937 тысяч куличей. В свою очередь, шоколадная фабрика French Kiss, помимо куличей, изготовила для праздника 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий, среди которых шоколадные яйца.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийПасха
 
 
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