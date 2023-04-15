https://ria.ru/20230415/kulichi-1865517460.html

Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей

Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 15.04.2023

Овчинский: кондитеры Москвы испекли почти два миллиона пасхальных куличей

Крупнейшие московские производители кондитерско-булочных изделий приготовили к празднику Пасхи около 1,9 миллиона куличей, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:21

2023-04-15T11:21

2023-04-15T11:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

пасха

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Крупнейшие московские производители кондитерско-булочных изделий приготовили к празднику Пасхи около 1,9 миллиона куличей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Ежегодно хлебобулочные заводы города заранее начинают подготовку к масштабному производству пасхальных куличей. В этом году два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли около 1,9 миллиона куличей и пасхальных кексов к празднику – более 679 тонн продукции", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Например, хлебобулочный комбинат "Черемушки" выпустил в этом году 913 тысяч пасхальных изделий одиннадцати различных видов, а булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" произвел свыше 937 тысяч куличей. В свою очередь, шоколадная фабрика French Kiss, помимо куличей, изготовила для праздника 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий, среди которых шоколадные яйца.Овчинский уточнил, что хлеб и хлебобулочные изделия в Москве в настоящее время производят 70 предприятий, на которых работают более 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20230412/paskha-1864661667.html

https://ria.ru/20220421/kulich-1784625050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, пасха