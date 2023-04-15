https://ria.ru/20230415/kropotkinskaya-1865514173.html

Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская"

Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская" - РИА Новости, 15.04.2023

Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская"

Режим работы северного вестибюля станции московского метро "Кропоткинская" изменится в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:01

2023-04-15T11:01

2023-04-15T11:01

религия

религия

пасха

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Режим работы северного вестибюля станции московского метро "Кропоткинская" изменится в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений северный вестибюль (выход №2) станции "Кропоткинская" будет закрыт 15 апреля с 16.00 до окончания мероприятий. Для входа и выхода пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход №1)", - говорится в сообщении. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.

https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, пасха, москва