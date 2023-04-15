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Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская" - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
11:01 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kropotkinskaya-1865514173.html
Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская"
Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская" - РИА Новости, 15.04.2023
Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская"
Режим работы северного вестибюля станции московского метро "Кропоткинская" изменится в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:01
2023-04-15T11:01
религия
религия
пасха
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Режим работы северного вестибюля станции московского метро "Кропоткинская" изменится в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений северный вестибюль (выход №2) станции "Кропоткинская" будет закрыт 15 апреля с 16.00 до окончания мероприятий. Для входа и выхода пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход №1)", - говорится в сообщении. Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.
https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html
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религия, пасха, москва
Религия, Религия, Пасха, Москва
Москвичей предупредили об изменениях в работе станции метро "Кропоткинская"

Режим работы северного вестибюля станции метро Москвы "Кропоткинская" изменится в Пасху

CC BY 2.0 / Nikita / Kropotkinskaya subway stationСтанция "Кропоткинская" Московского метрополитена
Станция Кропоткинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
CC BY 2.0 / Nikita / Kropotkinskaya subway station
Станция "Кропоткинская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Режим работы северного вестибюля станции московского метро "Кропоткинская" изменится в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"В связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений северный вестибюль (выход №2) станции "Кропоткинская" будет закрыт 15 апреля с 16.00 до окончания мероприятий. Для входа и выхода пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход №1)", - говорится в сообщении.
Русская православная церковь (РПЦ) в 2023 году отмечает Воскресение Христово - Пасху - 16 апреля.
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