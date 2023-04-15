https://ria.ru/20230415/koronavirus-1865529281.html

В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 848 случаев COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:15

2023-04-15T13:15

2023-04-15T13:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 848 случаев COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 848, госпитализированы 106 человек, выздоровели 867 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Такие низкие показатели фиксировались в Москве в последний раз в начале января. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 494 549 случаев коронавируса, выздоровели 3 303 383 человека, умерли 48 576 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва