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В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 848 случаев COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:15
2023-04-15T13:15
2023-04-15T13:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 848 случаев COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 848, госпитализированы 106 человек, выздоровели 867 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Такие низкие показатели фиксировались в Москве в последний раз в начале января. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 494 549 случаев коронавируса, выздоровели 3 303 383 человека, умерли 48 576 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 848 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
За сутки в Москве выявлены 848 случаев COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 848, госпитализированы 106 человек, выздоровели 867 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Такие низкие показатели фиксировались в Москве в последний раз в начале января.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 494 549 случаев коронавируса, выздоровели 3 303 383 человека, умерли 48 576 человек.