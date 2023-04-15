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Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 15.04.2023 (обновлено: 09:36 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/kontrnastuplenie-1865506772.html
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:33
2023-04-15T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". В начале апреля Шмыгаль заявлял, что контрнаступление Украины может начаться уже летом, в то время как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Тем не менее европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. "Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - приводит украинское изатине "Укринформ" слова Шмыгаля на пресс-конференции. При этом Шмыгаль в очередной раз подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс, подчеркнув, что целью Украины является выход на границы 1991 года. По его словам, Киев "глубоко уверен" в своих намерениях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html
https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html
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в мире, денис шмыгаль, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина
Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил в США, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".
В начале апреля Шмыгаль заявлял, что контрнаступление Украины может начаться уже летом, в то время как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Тем не менее европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.
"Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - приводит украинское изатине "Укринформ" слова Шмыгаля на пресс-конференции.
При этом Шмыгаль в очередной раз подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс, подчеркнув, что целью Украины является выход на границы 1991 года. По его словам, Киев "глубоко уверен" в своих намерениях.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ
14 апреля, 16:19
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Арестович заявил, что украинскому контрнаступлению мешает только погода
12 апреля, 23:14
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска.
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Боец группы Вагнер о переброшенных пограничниках с запада Украины в Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Украинских пограничников используют как заградотряды, заявил боец "Вагнера"
Вчера, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраина
 
 
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