https://ria.ru/20230415/kontrnastuplenie-1865506772.html

Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ

Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023

Премьер Украины заявил в Вашингтоне о скором контрнаступлении ВСУ

Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:33

2023-04-15T09:33

2023-04-15T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". В начале апреля Шмыгаль заявлял, что контрнаступление Украины может начаться уже летом, в то время как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Тем не менее европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. "Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - приводит украинское изатине "Укринформ" слова Шмыгаля на пресс-конференции. При этом Шмыгаль в очередной раз подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс, подчеркнув, что целью Украины является выход на границы 1991 года. По его словам, Киев "глубоко уверен" в своих намерениях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html

https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html

https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис шмыгаль, украина