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На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kherson-1865534600.html
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих - РИА Новости, 15.04.2023
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:53
2023-04-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" - говорится в сводке министерства.
Разрушенные здания в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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