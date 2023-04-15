https://ria.ru/20230415/kherson-1865534600.html

На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих

На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих - РИА Новости, 15.04.2023

На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих

На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:53

2023-04-15T13:53

2023-04-15T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)