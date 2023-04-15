https://ria.ru/20230415/kherson-1865534600.html
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих - РИА Новости, 15.04.2023
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:53
2023-04-15T13:53
2023-04-15T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Херсонском направлении ликвидировали до 15 украинских военнослужащих
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих