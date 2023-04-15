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Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова - РИА Новости, 15.04.2023
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова
Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:01
2023-04-15T08:01
2023-04-15T08:01
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Андрей был командиром десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155 бригады морской пехоты ТОФ, погиб в марте прошлого года в ходе спецоперации на Украине. В марте 2022 года ему присвоено звание Героя России. Сегодня на 33 причале, где швартуется катер, на торжественной церемонии еще раз отметил мужественно Андрея, который погиб, защищая своих сослуживцев и отстаивая интересы Родины", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. На митинге на причале присутствовали представители ТОФ и родные Иванова.
https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html
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безопасность, украина, россия, андрей иванов, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Украина, Россия, Андрей Иванов, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова
Десантному катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова