https://ria.ru/20230415/kater-1865498940.html

Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова

Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова - РИА Новости, 15.04.2023

Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова

Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:01

2023-04-15T08:01

2023-04-15T08:01

безопасность

украина

россия

андрей иванов

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Андрей был командиром десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155 бригады морской пехоты ТОФ, погиб в марте прошлого года в ходе спецоперации на Украине. В марте 2022 года ему присвоено звание Героя России. Сегодня на 33 причале, где швартуется катер, на торжественной церемонии еще раз отметил мужественно Андрея, который погиб, защищая своих сослуживцев и отстаивая интересы Родины", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. На митинге на причале присутствовали представители ТОФ и родные Иванова.

https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html

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безопасность, украина, россия, андрей иванов, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии