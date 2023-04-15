Рейтинг@Mail.ru
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/kater-1865498940.html
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова - РИА Новости, 15.04.2023
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова
Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:01
2023-04-15T08:01
безопасность
украина
россия
андрей иванов
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_0:47:3238:1868_1920x0_80_0_0_74c0a46114e90cc3c83755c2d4c42a92.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Андрей был командиром десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155 бригады морской пехоты ТОФ, погиб в марте прошлого года в ходе спецоперации на Украине. В марте 2022 года ему присвоено звание Героя России. Сегодня на 33 причале, где швартуется катер, на торжественной церемонии еще раз отметил мужественно Андрея, который погиб, защищая своих сослуживцев и отстаивая интересы Родины", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. На митинге на причале присутствовали представители ТОФ и родные Иванова.
https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731970125_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6ed563f2d45ecc17dd1993c75f8cc576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, андрей иванов, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Украина, Россия, Андрей Иванов, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России
Катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова

Десантному катеру Тихоокеанского флота присвоили имя Героя России Андрея Иванова

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Десантному катеру Д-107 100 бригады Тихоокеанского флота присвоено имя офицера из Приморья, Героя Российской Федерации Андрея Иванова, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Андрей был командиром десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155 бригады морской пехоты ТОФ, погиб в марте прошлого года в ходе спецоперации на Украине. В марте 2022 года ему присвоено звание Героя России. Сегодня на 33 причале, где швартуется катер, на торжественной церемонии еще раз отметил мужественно Андрея, который погиб, защищая своих сослуживцев и отстаивая интересы Родины", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Корабли Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Корабли ТОФ начали переход к месту проведения учений в рамках проверки
Вчера, 05:18
На митинге на причале присутствовали представители ТОФ и родные Иванова.
 
БезопасностьУкраинаРоссияАндрей ИвановОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала