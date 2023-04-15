https://ria.ru/20230415/kadyrov-1865587301.html

Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве

Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, его личность будет установлена, он... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T21:53

2023-04-15T21:53

2023-04-15T23:55

москва

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

происшествия

украина

сергей собянин

фсб

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ГРОЗНЫЙ, 15 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, его личность будет установлена, он понесет заслуженное наказание.Он назвал подобные акты "визитной карточкой" западных либералов и отметил, что подобные провокации не нужны "ни мусульманам, ни православным"."Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты", - написал Кадыров в телеграм-канале.По словам главы Чечни, уже установлено что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало распространяться в мессенджерах. "Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе", - заключил Кадыров. Он призвал не выплескивать негатив в интернете и не выдвигать ошибочные версии или обвинения, а также пообещал, что провокатор будет найден и наказан.Ранее в соцсетях появилось видео с осквернением Корана на берегу Белого озера в Москве, которое находится на расстоянии менее километра от Святого озера, где планировалось построить мечеть. Планы строительства мечети взволновали многих москвичей. Святое озеро почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для мечети нашли другое место.

https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, происшествия, украина, сергей собянин, фсб