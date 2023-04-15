https://ria.ru/20230415/kadyrov-1865587301.html
Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве
Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, его личность будет установлена, он... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:53
2023-04-15T21:53
2023-04-15T23:55
москва
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
происшествия
украина
сергей собянин
фсб
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ГРОЗНЫЙ, 15 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, его личность будет установлена, он понесет заслуженное наказание.Он назвал подобные акты "визитной карточкой" западных либералов и отметил, что подобные провокации не нужны "ни мусульманам, ни православным"."Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты", - написал Кадыров в телеграм-канале.По словам главы Чечни, уже установлено что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало распространяться в мессенджерах. "Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе", - заключил Кадыров. Он призвал не выплескивать негатив в интернете и не выдвигать ошибочные версии или обвинения, а также пообещал, что провокатор будет найден и наказан.Ранее в соцсетях появилось видео с осквернением Корана на берегу Белого озера в Москве, которое находится на расстоянии менее километра от Святого озера, где планировалось построить мечеть. Планы строительства мечети взволновали многих москвичей. Святое озеро почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для мечети нашли другое место.
https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, происшествия, украина, сергей собянин, фсб
Москва, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Происшествия, Украина, Сергей Собянин, ФСБ
Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве
Глава Чечни Кадыров назвал украинской провокацией видео с сожжением Корана в Москве
ГРОЗНЫЙ, 15 апр – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
о поисках провокатора, сжегшего Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, его личность будет установлена, он понесет заслуженное наказание.
Он назвал подобные акты "визитной карточкой" западных либералов и отметил, что подобные провокации не нужны "ни мусульманам, ни православным".
"Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты", - написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам главы Чечни, уже установлено что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало распространяться в мессенджерах.
"Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе", - заключил Кадыров. Он призвал не выплескивать негатив в интернете и не выдвигать ошибочные версии или обвинения, а также пообещал, что провокатор будет найден и наказан.
Ранее в соцсетях появилось видео с осквернением Корана на берегу Белого озера в Москве, которое находится на расстоянии менее километра от Святого озера, где планировалось построить мечеть. Планы строительства мечети взволновали многих москвичей. Святое озеро почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для мечети нашли другое место.
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