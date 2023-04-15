https://ria.ru/20230415/guterresh-1865577594.html

Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия

Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия - РИА Новости, 15.04.2023

Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:44

2023-04-15T19:44

2023-04-15T19:45

столкновения в хартуме

оон

стефан дюжаррик

судан

антониу гутерреш

в мире

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Генсек призывает руководителей Сил быстрого реагирования и Суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса", - добавил он. По словам Дюжаррика, любая дальнейшая эскалация боевых действий будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения и еще больше усугубит и без того шаткую гуманитарную ситуацию в стране. "Он (Гутерреш - ред.) призывает государства-члены (ООН) в регионе поддержать усилия по восстановлению порядка", - отметил Дюжаррик. По его словам, генсек в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита (власти).

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

судан

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столкновения в хартуме, оон, стефан дюжаррик, судан, антониу гутерреш, в мире