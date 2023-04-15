https://ria.ru/20230415/guterresh-1865577594.html
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия - РИА Новости, 15.04.2023
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:44
2023-04-15T19:44
2023-04-15T19:45
столкновения в хартуме
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стефан дюжаррик
судан
антониу гутерреш
в мире
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Генсек призывает руководителей Сил быстрого реагирования и Суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса", - добавил он. По словам Дюжаррика, любая дальнейшая эскалация боевых действий будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения и еще больше усугубит и без того шаткую гуманитарную ситуацию в стране. "Он (Гутерреш - ред.) призывает государства-члены (ООН) в регионе поддержать усилия по восстановлению порядка", - отметил Дюжаррик. По его словам, генсек в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита (власти).
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
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столкновения в хартуме, оон, стефан дюжаррик, судан, антониу гутерреш, в мире
Столкновения в Хартуме, ООН, Стефан Дюжаррик, Судан, Антониу Гутерреш, В мире
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
Генсек ООН Гутерреш призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
ООН, 15 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
«
"Генеральный секретарь решительно осуждает вспышку боевых действий между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами", - указал Дюжаррик.
"Генсек призывает руководителей Сил быстрого реагирования и Суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса", - добавил он.
По словам Дюжаррика, любая дальнейшая эскалация боевых действий будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения и еще больше усугубит и без того шаткую гуманитарную ситуацию в стране.
"Он (Гутерреш - ред.) призывает государства-члены (ООН) в регионе поддержать усилия по восстановлению порядка", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генсек в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита (власти).
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта