Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 15.04.2023 (обновлено: 19:45 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/guterresh-1865577594.html
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия - РИА Новости, 15.04.2023
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T19:44
2023-04-15T19:45
столкновения в хартуме
оон
стефан дюжаррик
судан
антониу гутерреш
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
ООН, 15 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Генсек призывает руководителей Сил быстрого реагирования и Суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса", - добавил он. По словам Дюжаррика, любая дальнейшая эскалация боевых действий будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения и еще больше усугубит и без того шаткую гуманитарную ситуацию в стране. "Он (Гутерреш - ред.) призывает государства-члены (ООН) в регионе поддержать усилия по восстановлению порядка", - отметил Дюжаррик. По его словам, генсек в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита (власти).
https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновения в хартуме, оон, стефан дюжаррик, судан, антониу гутерреш, в мире
Столкновения в Хартуме, ООН, Стефан Дюжаррик, Судан, Антониу Гутерреш, В мире
Генсек ООН призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия

Генсек ООН Гутерреш призвал стороны столкновений в Судане прекратить боевые действия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
«
"Генеральный секретарь решительно осуждает вспышку боевых действий между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами", - указал Дюжаррик.
"Генсек призывает руководителей Сил быстрого реагирования и Суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса", - добавил он.
По словам Дюжаррика, любая дальнейшая эскалация боевых действий будет иметь разрушительные последствия для гражданского населения и еще больше усугубит и без того шаткую гуманитарную ситуацию в стране.
"Он (Гутерреш - ред.) призывает государства-члены (ООН) в регионе поддержать усилия по восстановлению порядка", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генсек в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита (власти).
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта
Вчера, 18:18
 
Столкновения в ХартумеООНСтефан ДюжаррикСуданАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала