https://ria.ru/20230415/guterresh-1865562325.html
Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане
Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане - РИА Новости, 15.04.2023
Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане
Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил столкновения в Судане, призвал стороны немедленно прекратить бои, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:23
2023-04-15T17:23
2023-04-15T17:46
в мире
судан
столкновения в хартуме
хартум (город)
антониу гутерреш
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил столкновения в Судане, призвал стороны немедленно прекратить бои, сообщает пресс-служба Организации."Специальный представитель генерального секретаря по Судану и глава Комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осуждает вспышку боевых действий в Судане", - сказано в сообщении.В нем отмечается, что спецпредставитель связался с обеими сторонами и призвал немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить безопасность суданского народа и избавить страну от дальнейшего насилия.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению действий Сил быстрого реагирования.До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация СБР в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.Ранее телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865563799.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, столкновения в хартуме, хартум (город), антониу гутерреш
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, Хартум (город), Антониу Гутерреш
Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане
Спецпредставитель генсека ООН Гутерреша осудил столкновения в Судане и призвал стороны
ООН, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил столкновения в Судане, призвал стороны немедленно прекратить бои, сообщает пресс-служба Организации.
"Специальный представитель генерального секретаря по Судану и глава Комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осуждает вспышку боевых действий в Судане", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что спецпредставитель связался с обеими сторонами и призвал немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить безопасность суданского народа и избавить страну от дальнейшего насилия.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования (СБР
) и регулярной армией в суданской столице Хартум
. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению действий Сил быстрого реагирования.
Во время столкновений в Судане погибли три человека
До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация СБР в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.
Ранее телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы