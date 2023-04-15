https://ria.ru/20230415/guterresh-1865562325.html

Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане

Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане - РИА Новости, 15.04.2023

Спецпредставитель Гутерреша осудил столкновения в Судане

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил столкновения в Судане, призвал стороны немедленно прекратить бои, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:23

2023-04-15T17:23

2023-04-15T17:46

в мире

судан

столкновения в хартуме

хартум (город)

антониу гутерреш

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил столкновения в Судане, призвал стороны немедленно прекратить бои, сообщает пресс-служба Организации."Специальный представитель генерального секретаря по Судану и глава Комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осуждает вспышку боевых действий в Судане", - сказано в сообщении.В нем отмечается, что спецпредставитель связался с обеими сторонами и призвал немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить безопасность суданского народа и избавить страну от дальнейшего насилия.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению действий Сил быстрого реагирования.До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация СБР в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.Ранее телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865563799.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html

судан

хартум (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме, хартум (город), антониу гутерреш