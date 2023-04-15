https://ria.ru/20230415/gorlovka-1865591360.html

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 15.04.2023

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T22:46

2023-04-15T22:46

2023-04-15T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_0:295:2833:1889_1920x0_80_0_0_d702e8047073e291fd502662b121bc5d.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 22.20 из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки украинскими войсками также было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1864971520.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины