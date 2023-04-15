https://ria.ru/20230415/gorlovka-1865591360.html
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:46
2023-04-15T22:46
2023-04-15T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_0:295:2833:1889_1920x0_80_0_0_d702e8047073e291fd502662b121bc5d.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 22.20 из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки украинскими войсками также было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1864971520.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837629738_844:513:2679:1889_1920x0_80_0_0_bdeec346c0de3222b8e828d25e0b571f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО