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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/gorlovka-1865591360.html
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T22:46
2023-04-15T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 22.20 из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки украинскими войсками также было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1864971520.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 22.20 из населенного пункта Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки украинскими войсками также было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.04.2023
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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