https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html

Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США

Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США - РИА Новости, 15.04.2023

Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США

Арестованный в России журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович отправил своей семье в США письмо на русском языке, сообщило американское издание. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:52

2023-04-15T14:52

2023-04-15T17:21

в мире

россия

сша

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Арестованный в России журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович отправил своей семье в США письмо на русском языке, сообщило американское издание.Уточняется, что его родственники живут в Филадельфии, штат Пенсильвания.Послание датировано 5 апреля и подписано именем "Ваня". Гершкович написал его на русском языке, так как его родители — советские эмигранты. Отмечается, что это первый контакт журналиста с семьей с момента его ареста.ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865192839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)