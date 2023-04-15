Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США
Арестованный в России журналист Гершкович отправил семье в США письмо на русском языке
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Арестованный в России журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович отправил своей семье в США письмо на русском языке, сообщило американское издание.
Уточняется, что его родственники живут в Филадельфии, штат Пенсильвания.
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"Я хочу сказать, что не теряю надежды. Читаю. Упражняюсь. И пытаюсь писать. Может быть, наконец я напишу что-то хорошее", — говорится в письме.
Послание датировано 5 апреля и подписано именем "Ваня". Гершкович написал его на русском языке, так как его родители — советские эмигранты. Отмечается, что это первый контакт журналиста с семьей с момента его ареста.
ФСБ 30 марта объявила, что Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что деятельность задержанного в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".