США пока не получили консульского доступа к Гершковичу, утверждает Блинкен
Блинкен: США пока не получили консульского доступа к задержанному в России Гершковичу
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США еще не получили консульского доступа к задержанному в РФ журналисту Эвану Гершковичу, сообщил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне.
"Мы продолжаем добиваться консульского доступа (к Гершковичу - ред.), который нам пока не предоставили", - заявил Блинкен на пресс-конференции во Вьетнаме, трансляция которой велась в YouTube-канале госдепа.
По словам Блинкена, США "продолжают призывать к немедленному освобождению" Гершковича. "И, конечно, нам необходим консульский доступ", - заявил Блинкен, подчеркнув, что доступ нужен уже "сейчас".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".