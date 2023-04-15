https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865538945.html

США пока не получили консульского доступа к Гершковичу, утверждает Блинкен

США пока не получили консульского доступа к Гершковичу, утверждает Блинкен - РИА Новости, 15.04.2023

США пока не получили консульского доступа к Гершковичу, утверждает Блинкен

США еще не получили консульского доступа к задержанному в РФ журналисту Эвану Гершковичу, сообщил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:47

2023-04-15T14:47

2023-04-15T14:47

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эван гершкович

энтони блинкен

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США еще не получили консульского доступа к задержанному в РФ журналисту Эвану Гершковичу, сообщил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее МИД РФ заявил, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время. В МИД также заявляли, что Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой, добавив, что "никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне. "Мы продолжаем добиваться консульского доступа (к Гершковичу - ред.), который нам пока не предоставили", - заявил Блинкен на пресс-конференции во Вьетнаме, трансляция которой велась в YouTube-канале госдепа. По словам Блинкена, США "продолжают призывать к немедленному освобождению" Гершковича. "И, конечно, нам необходим консульский доступ", - заявил Блинкен, подчеркнув, что доступ нужен уже "сейчас". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865192839.html

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в мире, россия, сша, эван гершкович, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)