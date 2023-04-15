Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо - РИА Новости, 15.04.2023
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:42
2023-04-15T09:42
в мире
авто
бордо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_427:591:2712:1876_1920x0_80_0_0_9fc50193904c182c522dabd27de210f0.jpg
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, сообщает радиостанция France Bleu. Уточняется, что два человека госпитализированы. "События произошли на улице профессора Дарже в Бордо в пятницу, 14 апреля, около 23:00 (суббота, 0.00 мск - ред.). На своем пути водитель сбил и ранил семерых человек, двое, по словам пожарных, получили серьезные травмы", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечает радиостанция со ссылкой на полицию, водитель и трое пассажиров были задержаны. По данным СМИ, водитель не справился с управлением.
https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html
https://ria.ru/20230407/avtomobil-1863895580.html
бордо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_519:574:2485:2048_1920x0_80_0_0_402048b5e812c40b18dae5db3228dbae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, бордо
В мире, Авто, Бордо
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

France Bleu: автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали

© AP Photo / Lewis JolyПолицейский во Франции
Полицейский во Франции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Полицейский во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что два человека госпитализированы.
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
22 августа 2022, 00:58
"События произошли на улице профессора Дарже в Бордо в пятницу, 14 апреля, около 23:00 (суббота, 0.00 мск - ред.). На своем пути водитель сбил и ранил семерых человек, двое, по словам пожарных, получили серьезные травмы", - говорится в сообщении радиостанции.
Как отмечает радиостанция со ссылкой на полицию, водитель и трое пассажиров были задержаны. По данным СМИ, водитель не справился с управлением.
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей возле набережной. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей
7 апреля, 22:09
 
В миреАвтоБордо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала