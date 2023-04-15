https://ria.ru/20230415/frantsiya-1865507344.html

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо - РИА Новости, 15.04.2023

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:42

2023-04-15T09:42

2023-04-15T09:42

в мире

авто

бордо

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали, сообщает радиостанция France Bleu. Уточняется, что два человека госпитализированы. "События произошли на улице профессора Дарже в Бордо в пятницу, 14 апреля, около 23:00 (суббота, 0.00 мск - ред.). На своем пути водитель сбил и ранил семерых человек, двое, по словам пожарных, получили серьезные травмы", - говорится в сообщении радиостанции. Как отмечает радиостанция со ссылкой на полицию, водитель и трое пассажиров были задержаны. По данным СМИ, водитель не справился с управлением.

https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html

https://ria.ru/20230407/avtomobil-1863895580.html

бордо

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, бордо