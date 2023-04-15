https://ria.ru/20230415/foto-1865252839.html

Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости

Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости - РИА Новости, 15.04.2023

Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:33

2023-04-15T05:33

2023-04-15T05:33

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.В этот раз речь пойдет о художественных произведениях графического искусства, созданных советскими фоторепортерами в 60-70 –х годах ХХ века. Документальные свидетельства того времени пропитаны его духом и атмосферой. Кадры, запечатлевшие моменты повседневной жизни, с течением времени приобретают особую ценность — становятся фактами истории.Работы корреспондентов АПН Бориса Кауфмана, Алексея Варфоломеева и Бориса Криштула можно поставить в один ряд с произведениями легендарного французского фотографа, основоположника репортажной съемки и уличного фото, одного из основателей агентства Magnum Анри Картье-Брессона.Девочка с хлебом. Тбилиси, 1979 год. Борис Кауфман.Борис Кауфман родился в 1938 году в Баку, учился на факультете журналистики МГУ. С 1961-ого полтора десятилетия отработал в Агентстве печати "Новости" (АПН) в качестве фотокорреспондента. Один из первых советских мастеров, чья выставка состоялась на Западе (Лондон, Великобритания, 1972 год). В 1973-м Кауфман удостоился высшей профессиональной награды — занял второе место в международном конкурсе World Press Photo.Голодная степь в Узбекистане. Так называют обширные безводные пространства, лишь местами пригодные для кочевой жизни. Узбекистан. 1966 год. Алексей Варфоломеев.С авторами и героями фотографий нас разделяют десятилетия, но они продолжают говорить с нами языком фотографии, понятным на разных континентах и в разные времена.

https://ria.ru/20230408/fotoarkhiv-1863178108.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

риа новости, фотография