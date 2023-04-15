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Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости - РИА Новости, 15.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:33 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/foto-1865252839.html
Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости
Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости - РИА Новости, 15.04.2023
Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости
Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:33
2023-04-15T05:33
культура
риа новости
фотография
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.В этот раз речь пойдет о художественных произведениях графического искусства, созданных советскими фоторепортерами в 60-70 –х годах ХХ века. Документальные свидетельства того времени пропитаны его духом и атмосферой. Кадры, запечатлевшие моменты повседневной жизни, с течением времени приобретают особую ценность — становятся фактами истории.Работы корреспондентов АПН Бориса Кауфмана, Алексея Варфоломеева и Бориса Криштула можно поставить в один ряд с произведениями легендарного французского фотографа, основоположника репортажной съемки и уличного фото, одного из основателей агентства Magnum Анри Картье-Брессона.Девочка с хлебом. Тбилиси, 1979 год. Борис Кауфман.Борис Кауфман родился в 1938 году в Баку, учился на факультете журналистики МГУ. С 1961-ого полтора десятилетия отработал в Агентстве печати "Новости" (АПН) в качестве фотокорреспондента. Один из первых советских мастеров, чья выставка состоялась на Западе (Лондон, Великобритания, 1972 год). В 1973-м Кауфман удостоился высшей профессиональной награды — занял второе место в международном конкурсе World Press Photo.Голодная степь в Узбекистане. Так называют обширные безводные пространства, лишь местами пригодные для кочевой жизни. Узбекистан. 1966 год. Алексей Варфоломеев.С авторами и героями фотографий нас разделяют десятилетия, но они продолжают говорить с нами языком фотографии, понятным на разных континентах и в разные времена.
https://ria.ru/20230408/fotoarkhiv-1863178108.html
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Светлана Вовк
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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риа новости, фотография
Культура, РИА Новости, Фотография

Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости

© РИА Новости / Б. Криштул | Перейти в медиабанкВлюбленная пара идет через трамвайные линии. Москва
Влюбленная пара идет через трамвайные линии. Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Б. Криштул
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.
В этот раз речь пойдет о художественных произведениях графического искусства, созданных советскими фоторепортерами в 60-70 –х годах ХХ века. Документальные свидетельства того времени пропитаны его духом и атмосферой. Кадры, запечатлевшие моменты повседневной жизни, с течением времени приобретают особую ценность — становятся фактами истории.
Работы корреспондентов АПН Бориса Кауфмана, Алексея Варфоломеева и Бориса Криштула можно поставить в один ряд с произведениями легендарного французского фотографа, основоположника репортажной съемки и уличного фото, одного из основателей агентства Magnum Анри Картье-Брессона.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкДевочка с хлебом
Девочка с хлебом - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Девочка с хлебом
Девочка с хлебом. Тбилиси, 1979 год. Борис Кауфман.
Борис Кауфман родился в 1938 году в Баку, учился на факультете журналистики МГУ. С 1961-ого полтора десятилетия отработал в Агентстве печати "Новости" (АПН) в качестве фотокорреспондента. Один из первых советских мастеров, чья выставка состоялась на Западе (Лондон, Великобритания, 1972 год). В 1973-м Кауфман удостоился высшей профессиональной награды — занял второе место в международном конкурсе World Press Photo.
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкГолодная степь в Узбекистане
Голодная степь в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Голодная степь в Узбекистане
Голодная степь в Узбекистане. Так называют обширные безводные пространства, лишь местами пригодные для кочевой жизни. Узбекистан. 1966 год. Алексей Варфоломеев.
С авторами и героями фотографий нас разделяют десятилетия, но они продолжают говорить с нами языком фотографии, понятным на разных континентах и в разные времена.
Альбом редких фотографий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Уникальные кадры: истории фотографий из хранилища РИА Новости
8 апреля, 05:33
 
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