https://ria.ru/20230415/festival-1865542533.html

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля Гагарина

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля Гагарина - РИА Новости, 15.04.2023

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля Гагарина

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кузбассе, отметив высокую... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:17

2023-04-15T15:17

2023-04-15T15:17

владимир путин

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кузбассе, отметив высокую просветительскую миссию проекта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на II Международном фестивале Юрия Гагарина... Фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию – служит популяризации знаний о космосе, прежде всего среди молодёжи, пробуждает у ребят стремление добиваться поставленных целей, совершать открытия на благо Родины, осуществлять свои мечты", - говорится в телеграмме. Глава страны отметил, что фестиваль состоялся и получил широкую общественную поддержку. Он подчеркнул, что проект объединил гостей из российских городов трудовой доблести и зарубежных стран. По словам Путина, мероприятия фестиваля рассказывают о новейших достижениях российской космической отрасли, знаменитых ученых и "мужестве и отваге покорителей Вселенной". "Уверен, что ваш фестиваль пройдёт на достойном организационном, творческом уровне, привлечёт внимание представителей разных возрастов, профессий, интересов, надолго запомнится всем присутствующим", - добавляется в сообщении. II Международный фестиваль Юрия Гагарина проходит с 10 по 16 апреля в Кузбассе. Каждый день проводятся культурные, научные, образовательные и спортивные мероприятия. Всего должно состояться 190 крупных событий, в том числе 10 – международного уровня. В этом году к фестивалю присоединились Города трудовой доблести России.

https://ria.ru/20230411/volontery-1864420145.html

россия

кемеровская область

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Влада Копылова

владимир путин, россия, кемеровская область