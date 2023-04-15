https://ria.ru/20230415/energetika-1865482516.html

В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики

В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики - РИА Новости, 15.04.2023

В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики

Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:18

2023-04-15T00:18

2023-04-15T00:18

в мире

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хдс/хсс

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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних атомные электростанции (АЭС) страны. "Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", - сообщается в заявлении на сайте правительства. Конец с отсрочкой Ещё в 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Обещание отказаться от атомной энергетики перешло по наследству и новому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем, став одним из обязательных пунктов коалиционного соглашения правящих партий. С чем новое немецкое правительство не могло считаться в те годы, так это с тем, что само откажется от дешевого газа из России, который должен был по расчетам восполнить нехватку энергии после отключения АЭС. Ввиду этого обстоятельства и после нескольких совещаний кабмина правительство Шольца прошлой зимой приняло решение продлить работу трех последних АЭС ("Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд") до 15 апреля. Критика С регулярной критикой решения прекратить эксплуатацию АЭС выступала оппозиция, правительство Баварии (где и находится Isar 2), а также ряд экспертов. Так, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с данным решением еще в прошлом году заявлял агентству DPA, что правительство из-за своей энергополитики может столкнуться с "проблемами легитимации". В начале апреле премьер Баварии Маркус Зёдер (председатель партии ХСС) в интервью Die Welt раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека (партия "Зеленые"), который одобрил продолжение работы АЭС на Украине, а в ФРГ - нет. Хабек до этого заявил, что "это нормально", если Украина при обеспечении безопасности продолжит эксплуатировать свои АЭС. Зёдер и ранее неоднократно заявлял о необходимости продления работы АЭС во избежание перебоев с электричеством. 11 апреля президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В связи с этим он отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики поддерживает идею, что действующие АЭС должны работать до конца энергетического кризиса. В преддверии отключения к Шольцу с открытым письмом обратились свыше 20 ученых, где они призвали продлить работу АЭС в стране "в интересах граждан Германии, Европы и всего мира". Ученые пояснили, что процесс вырабатывания электричества на АЭС не приносит вреда климату, что сейчас является важным фактором, а также могло бы стать важным подспорьем в наступившем энергетическом кризисе. Три последних АЭС в Германии покрывали до 5 % всей потребности Германии в электроэнергии. В прошедшие годы уже были навсегда закрыты три других АЭС страны.

https://ria.ru/20230310/sdelka-1857097629.html

https://ria.ru/20230321/reaktor-1859591913.html

https://ria.ru/20230310/atom-1856984738.html

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в мире, германия, украина, бавария, олаф шольц, маркус зедер, роберт хабек, хдс/хсс, аэс "фукусима", торгово-промышленная палата рф