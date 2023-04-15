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В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики - РИА Новости, 15.04.2023
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00:18 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/energetika-1865482516.html
В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики
В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики - РИА Новости, 15.04.2023
В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики
Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:18
2023-04-15T00:18
в мире
германия
украина
бавария
олаф шольц
маркус зедер
роберт хабек
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних атомные электростанции (АЭС) страны. "Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", - сообщается в заявлении на сайте правительства. Конец с отсрочкой Ещё в 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Обещание отказаться от атомной энергетики перешло по наследству и новому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем, став одним из обязательных пунктов коалиционного соглашения правящих партий. С чем новое немецкое правительство не могло считаться в те годы, так это с тем, что само откажется от дешевого газа из России, который должен был по расчетам восполнить нехватку энергии после отключения АЭС. Ввиду этого обстоятельства и после нескольких совещаний кабмина правительство Шольца прошлой зимой приняло решение продлить работу трех последних АЭС ("Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд") до 15 апреля. Критика С регулярной критикой решения прекратить эксплуатацию АЭС выступала оппозиция, правительство Баварии (где и находится Isar 2), а также ряд экспертов. Так, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с данным решением еще в прошлом году заявлял агентству DPA, что правительство из-за своей энергополитики может столкнуться с "проблемами легитимации". В начале апреле премьер Баварии Маркус Зёдер (председатель партии ХСС) в интервью Die Welt раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека (партия "Зеленые"), который одобрил продолжение работы АЭС на Украине, а в ФРГ - нет. Хабек до этого заявил, что "это нормально", если Украина при обеспечении безопасности продолжит эксплуатировать свои АЭС. Зёдер и ранее неоднократно заявлял о необходимости продления работы АЭС во избежание перебоев с электричеством. 11 апреля президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В связи с этим он отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики поддерживает идею, что действующие АЭС должны работать до конца энергетического кризиса. В преддверии отключения к Шольцу с открытым письмом обратились свыше 20 ученых, где они призвали продлить работу АЭС в стране "в интересах граждан Германии, Европы и всего мира". Ученые пояснили, что процесс вырабатывания электричества на АЭС не приносит вреда климату, что сейчас является важным фактором, а также могло бы стать важным подспорьем в наступившем энергетическом кризисе. Три последних АЭС в Германии покрывали до 5 % всей потребности Германии в электроэнергии. В прошедшие годы уже были навсегда закрыты три других АЭС страны.
https://ria.ru/20230310/sdelka-1857097629.html
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в мире, германия, украина, бавария, олаф шольц, маркус зедер, роберт хабек, хдс/хсс, аэс "фукусима", торгово-промышленная палата рф
В мире, Германия, Украина, Бавария, Олаф Шольц, Маркус Зедер, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, АЭС "Фукусима", Торгово-промышленная палата РФ
В ФРГ наступает отсроченный конец атомной эпохи энергетики

В Германии прекратят свою работу три последних атомные электростанции страны

© Фото : Christian VisualBeo HorvatАЭС Графенрайнфельд в Германии
АЭС Графенрайнфельд в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : Christian VisualBeo Horvat
АЭС Графенрайнфельд в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних атомные электростанции (АЭС) страны.
"Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", - сообщается в заявлении на сайте правительства.
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Конец с отсрочкой

Ещё в 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима".
Обещание отказаться от атомной энергетики перешло по наследству и новому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем, став одним из обязательных пунктов коалиционного соглашения правящих партий.
С чем новое немецкое правительство не могло считаться в те годы, так это с тем, что само откажется от дешевого газа из России, который должен был по расчетам восполнить нехватку энергии после отключения АЭС. Ввиду этого обстоятельства и после нескольких совещаний кабмина правительство Шольца прошлой зимой приняло решение продлить работу трех последних АЭС ("Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд") до 15 апреля.
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Критика

С регулярной критикой решения прекратить эксплуатацию АЭС выступала оппозиция, правительство Баварии (где и находится Isar 2), а также ряд экспертов.
Так, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с данным решением еще в прошлом году заявлял агентству DPA, что правительство из-за своей энергополитики может столкнуться с "проблемами легитимации".
В начале апреле премьер Баварии Маркус Зёдер (председатель партии ХСС) в интервью Die Welt раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека (партия "Зеленые"), который одобрил продолжение работы АЭС на Украине, а в ФРГ - нет. Хабек до этого заявил, что "это нормально", если Украина при обеспечении безопасности продолжит эксплуатировать свои АЭС. Зёдер и ранее неоднократно заявлял о необходимости продления работы АЭС во избежание перебоев с электричеством.
11 апреля президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В связи с этим он отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики поддерживает идею, что действующие АЭС должны работать до конца энергетического кризиса.
В преддверии отключения к Шольцу с открытым письмом обратились свыше 20 ученых, где они призвали продлить работу АЭС в стране "в интересах граждан Германии, Европы и всего мира". Ученые пояснили, что процесс вырабатывания электричества на АЭС не приносит вреда климату, что сейчас является важным фактором, а также могло бы стать важным подспорьем в наступившем энергетическом кризисе.
Три последних АЭС в Германии покрывали до 5 % всей потребности Германии в электроэнергии. В прошедшие годы уже были навсегда закрыты три других АЭС страны.
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В миреГерманияУкраинаБаварияОлаф ШольцМаркус ЗедерРоберт ХабекХДС/ХССАЭС "Фукусима"Торгово-промышленная палата РФ
 
 
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