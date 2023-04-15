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Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 15.04.2023
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15:36 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/elektroenergiya-1865544527.html
Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 15.04.2023
Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина с понедельника планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:36
2023-04-15T15:36
украина
словакия
европа
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украина с понедельника планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Как сообщал ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко, в минэнерго приняли решение возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны. "Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале. На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников. В компании отметили, что экспорт электроэнергии с Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдавию. Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема, добавили в компании.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html
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украина, словакия, европа, укрэнерго, в мире
Украина, Словакия, Европа, Укрэнерго, В мире
Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

"Укрэнерго": Украина 17 апреля возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украина с понедельника планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Как сообщал ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко, в минэнерго приняли решение возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны.
"Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале.
На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников. В компании отметили, что экспорт электроэнергии с Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдавию.
Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема, добавили в компании.
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