Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.
Кроме того, с 11.50 по 12.15 украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 10 снарядов, следует из сообщений представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.