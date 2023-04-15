https://ria.ru/20230415/donetsk-1865523326.html

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.04.2023

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:22

2023-04-15T12:22

2023-04-15T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 10.40 представительство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено четыре снаряда того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html

https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато