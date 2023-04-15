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Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/donetsk-1865523326.html
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:22
2023-04-15T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 10.40 представительство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено четыре снаряда того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
https://ria.ru/20230415/krym-1865498312.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 10.40 представительство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено четыре снаряда того же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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