https://ria.ru/20230415/dnr-1865484452.html

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.04.2023

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:04

2023-04-15T01:04

2023-04-15T01:18

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Владимировка, а также Ясиноватая. В последней погибли четверо мирных. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.

https://ria.ru/20230415/obstrel-1865482138.html

https://ria.ru/20230414/obstrel-1865477829.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк