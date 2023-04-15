https://ria.ru/20230415/dnr-1865484452.html
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:04
2023-04-15T01:04
2023-04-15T01:18
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Владимировка, а также Ясиноватая. В последней погибли четверо мирных. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.
https://ria.ru/20230415/obstrel-1865482138.html
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865477829.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов