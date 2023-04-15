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Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:04 15.04.2023 (обновлено: 01:18 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/dnr-1865484452.html
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:04
2023-04-15T01:18
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Владимировка, а также Ясиноватая. В последней погибли четверо мирных. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.
https://ria.ru/20230415/obstrel-1865482138.html
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
00:05
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Владимировка, а также Ясиноватая. В последней погибли четверо мирных.
Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Ясиноватой и Песках.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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