https://ria.ru/20230415/covid-19-1865524821.html

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 1085 пациентов с COVID-19, выздоровели 8731 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:34

2023-04-15T12:34

2023-04-15T12:34

общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1085 пациентов с COVID-19, выздоровели 8731 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 15 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%... Выздоровели за сутки 8731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 29, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявили 7445 новых случаев COVID-19."Выявлено 7445 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса