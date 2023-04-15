https://ria.ru/20230415/covid-19-1865524821.html
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1085 пациентов с COVID-19, выздоровели 8731 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:34
2023-04-15T12:34
2023-04-15T12:34
общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1085 пациентов с COVID-19, выздоровели 8731 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 15 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%... Выздоровели за сутки 8731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 29, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявили 7445 новых случаев COVID-19."Выявлено 7445 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 7445 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы 1085 пациентов с COVID-19, выздоровели 8731 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 15 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%... Выздоровели за сутки 8731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 29, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.
Всего в России за сутки выявили 7445 новых случаев COVID-19.
"Выявлено 7445 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет