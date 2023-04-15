https://ria.ru/20230415/bezopasnost-1865518974.html

Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве

Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:35

2023-04-15T11:35

2023-04-15T11:35

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

пасха

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 15 на 16 апреля в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий по проверке систем пожарной безопасности на этих объектах. "Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20230415/kropotkinskaya-1865514173.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, пасха