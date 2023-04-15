https://ria.ru/20230415/bezopasnost-1865518974.html
Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве
Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на Пасху в Москве
Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:35
2023-04-15T11:35
2023-04-15T11:35
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
пасха
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 15 на 16 апреля в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий по проверке систем пожарной безопасности на этих объектах. "Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20230415/kropotkinskaya-1865514173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, пасха
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Пасха
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в столице, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 15 на 16 апреля в более чем 500 храмах, церквях и монастырях будут дежурить свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий по проверке систем пожарной безопасности на этих объектах.
"Сотрудники МЧС
провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.
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