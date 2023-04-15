Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 15.04.2023 (обновлено: 07:41 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/aviasoobschenie-1865496325.html
МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки
МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки - РИА Новости, 15.04.2023
МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки
Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:19
2023-04-15T07:41
в мире
россия
африка
ссср
аугушту да силва кунья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cb6a8b8705fef2cfc6cc362ad85a201e.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко."Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД", — отметил Ткаченко.Он добавил, что ведомство ведет работу над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией, поиском новых перевозчиков — это комплексная работа, которая продолжится и приведет к хорошему результату. В апреле посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. В марте в интервью РИА Новости посол Республики Судан Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявлял, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, как во времена СССР. С таким же предложением в комментарии РИА Новости выступал посол Анголы Аугушту да Силва Кунья: он заявлял, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, благодаря чему страна сможет стать транспортным хабом для всего континента.
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
https://ria.ru/20230405/afrika-1863245402.html
россия
африка
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181804_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_004e82bbad346e38e442d1ee3df56e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, ссср, аугушту да силва кунья
В мире, Россия, Африка, СССР, Аугушту да Силва Кунья
МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки

Ткаченко: у Москвы есть задача возобновить прямое авиасообщение со многими странами Африки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко.
"Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД", — отметил Ткаченко.
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки
11 апреля, 10:46
Он добавил, что ведомство ведет работу над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией, поиском новых перевозчиков — это комплексная работа, которая продолжится и приведет к хорошему результату.
В апреле посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. В марте в интервью РИА Новости посол Республики Судан Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявлял, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, как во времена СССР. С таким же предложением в комментарии РИА Новости выступал посол Анголы Аугушту да Силва Кунья: он заявлял, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, благодаря чему страна сможет стать транспортным хабом для всего континента.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург
5 апреля, 15:58
 
В миреРоссияАфрикаСССРАугушту да Силва Кунья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала