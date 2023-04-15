https://ria.ru/20230415/aviasoobschenie-1865496325.html

МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки

МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки - РИА Новости, 15.04.2023

МИД заявил о намерении возобновить авиасообщение со многими странами Африки

Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:19

2023-04-15T07:19

2023-04-15T07:41

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россия

африка

ссср

аугушту да силва кунья

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко."Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД", — отметил Ткаченко.Он добавил, что ведомство ведет работу над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией, поиском новых перевозчиков — это комплексная работа, которая продолжится и приведет к хорошему результату. В апреле посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. В марте в интервью РИА Новости посол Республики Судан Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявлял, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, как во времена СССР. С таким же предложением в комментарии РИА Новости выступал посол Анголы Аугушту да Силва Кунья: он заявлял, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, благодаря чему страна сможет стать транспортным хабом для всего континента.

https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html

https://ria.ru/20230405/afrika-1863245402.html

россия

африка

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в мире, россия, африка, ссср, аугушту да силва кунья