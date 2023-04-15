https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T19:31
2023-04-15T19:31
2023-04-16T00:28
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
украина
евгений пригожин
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.Он отметил, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов города, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом накануне он заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города.Ранее другой штурмовик сообщил, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины действуют в качестве заградотрядов, не давая отступать мобилизованным солдатам ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артемовск, россия, украина, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Украина, Евгений Пригожин
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Военный ВСУ Череватый заявил о беспрецедентно тяжелых кровавых боях в Артемовске