https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html

Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске

Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023

Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске

В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-15T19:31

2023-04-15T19:31

2023-04-16T00:28

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

украина

евгений пригожин

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.Он отметил, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов города, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом накануне он заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города.Ранее другой штурмовик сообщил, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины действуют в качестве заградотрядов, не давая отступать мобилизованным солдатам ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, россия, украина, евгений пригожин