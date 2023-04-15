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Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 15.04.2023 (обновлено: 00:28 16.04.2023)
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865576640.html
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске - РИА Новости, 16.04.2023
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T19:31
2023-04-16T00:28
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
украина
евгений пригожин
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.Он отметил, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске.В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов города, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом накануне он заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города.Ранее другой штурмовик сообщил, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины действуют в качестве заградотрядов, не давая отступать мобилизованным солдатам ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
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в мире, артемовск, россия, украина, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Украина, Евгений Пригожин
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске

Военный ВСУ Череватый заявил о беспрецедентно тяжелых кровавых боях в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий дом в центре Артемовска
Горящий дом в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий дом в центре Артемовска
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске идут наиболее тяжелые за все время бои, заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.
«

"Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои", — приводит его слова издание УНИАН.

Он отметил, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске.
В начале недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов города, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом накануне он заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города.
Ранее другой штурмовик сообщил, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины действуют в качестве заградотрядов, не давая отступать мобилизованным солдатам ВСУ.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияУкраинаЕвгений Пригожин
 
 
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