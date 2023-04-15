https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534500.html

ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске

ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 15.04.2023

ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске

Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:53

2023-04-15T13:53

2023-04-15T14:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

артемовск

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска, штурмовые отряды "Вагнер" продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города."Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", - заявили в министерстве.

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск