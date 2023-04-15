Рейтинг@Mail.ru
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 15.04.2023 (обновлено: 14:10 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534500.html
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 15.04.2023
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске
Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:53
2023-04-15T14:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994696_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_b28586add10ec5f9eeaaff31ca6530a9.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска, штурмовые отряды "Вагнер" продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города."Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", - заявили в министерстве.
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994696_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_0dd333908726e8cd671ac87bdd97a3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Артемовск
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске

Минобороны: ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артёмовска
Разрушенные здания в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания в центре Артёмовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска, штурмовые отряды "Вагнер" продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города.
"Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", - заявили в министерстве.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала