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ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 15.04.2023
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске
Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:53
2023-04-15T13:53
2023-04-15T14:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
артемовск
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска, штурмовые отряды "Вагнер" продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города."Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", - заявили в министерстве.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Артемовск
ВСУ, отступая, разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске
Минобороны: ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры в Артемовске