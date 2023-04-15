https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска - РИА Новости, 15.04.2023
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:47
2023-04-15T13:47
2023-04-15T15:27
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
артемовск
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны.При этом в министерстве подчеркнули, что штурмовые отряды "Группы Вагнера" успешно продвигаются вперед. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.Как отметили в ведомстве, в городе продолжаются наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил в пятницу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.
https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Артемовск
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Минобороны: "Группа Вагнера" взяла под контроль два квартала на севере и юге Артемовска