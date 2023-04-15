https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html

Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска - РИА Новости, 15.04.2023

Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:47

2023-04-15T13:47

2023-04-15T15:27

специальная военная операция на украине

россия

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артемовск

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны.При этом в министерстве подчеркнули, что штурмовые отряды "Группы Вагнера" успешно продвигаются вперед. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.Как отметили в ведомстве, в городе продолжаются наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил в пятницу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.

https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html

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артемовск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина, артемовск