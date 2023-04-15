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Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 15.04.2023 (обновлено: 15:27 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска - РИА Новости, 15.04.2023
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:47
2023-04-15T15:27
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
артемовск
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны.При этом в министерстве подчеркнули, что штурмовые отряды "Группы Вагнера" успешно продвигаются вперед. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.Как отметили в ведомстве, в городе продолжаются наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил в пятницу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.
https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html
россия
украина
артемовск
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россия, в мире, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Артемовск
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска

Минобороны: "Группа Вагнера" взяла под контроль два квартала на севере и юге Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артемовска
Разрушенные здания в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные здания в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны.
«
"Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", — добавили в ведомстве.
При этом в министерстве подчеркнули, что штурмовые отряды "Группы Вагнера" успешно продвигаются вперед. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.
Как отметили в ведомстве, в городе продолжаются наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
Как заявил в пятницу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаАртемовск
 
 
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